Revvity bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Revvity RVTY.N ont bondi de 8,6 % à 112,85 $, atteignant un sommet de plus de 9 mois

** La société a déclaré lundi en fin de journée que son bénéfice ajusté par action pour 2025 dépasserait ses prévisions antérieures de 4,90 à 5,00 dollars

** RVTY prévoit des revenus d'environ 772 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes (760,3 millions de dollars)

** La société prévoit une croissance de 4 % du chiffre d'affaires en 2025 pour atteindre 2,86 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,84 milliards de dollars

** "Nous sommes curieux de savoir si les sciences de la vie se sont un peu mieux comportées, étant donné que notre homologue Danaher DHR.N a noté un sentiment pharmaceutique légèrement meilleur", déclare Evercore ISI

** "Compte tenu du taux de sortie amélioré au T4, nous nous demandons si RVTY n'indique pas le haut de la fourchette des prévisions de 2 à 3 % précédemment émises pour l'exercice 2026", ajoute la maison de courtage.

** À la dernière clôture, l'action a chuté de 15,3 % au cours des 12 derniers mois