Revue Annuelle Small Cap 2021

EDITO : 2021, qui dit mieux ?

Depuis le point bas de mars 2020, le marché a fait un quasi sans faute et enfin le CAC 40 a battu son record vieux de 20 ans. Quant aux indices Small, ils terminent également sur des plus hauts mais cela faisait longtemps qu'ils nous avaient habitué à battre leurs records. Si l'on fait un bilan depuis fin 1999 et donc avant l'éclatement de la bulle Télécoms, et non Internet car à l'époque on ne pouvait pas vraiment parler de secteur Internet au sens propre du terme, le CAC 40 a progressé de seulement 20%, le CAC Mid&Small de 260% et le CAC Small de 225%. Si l'on se réfère à la création d'Euronext Growth (ex. Enternext) en 2005, le CAC 40 a progressé de 52%, le CAC Mid&Small de 150%, le CAC Small d'un peu plus de 100% et Euronext Growth de 44%.