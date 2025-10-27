Revolution Medicines progresse grâce à l'attribution par la FDA d'une étiquette orpheline à un médicament contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Revolution Medicines RVMD.O augmentent de 3,1 % à 56,21 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA américaine a accordé le statut de médicament orphelin au traitement expérimental daraxonrasib contre le cancer du pancréas

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin pour promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** Le daraxonrasib bloque les mutations RAS présentes dans plus de 90 % des cas de cancer du pancréas - RVMD

** La société déclare que le médicament est testé dans le cadre d'un essai de phase avancée pour le cancer du pancréas métastatique de deuxième intention

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~25% depuis le début de l'année