Revirement de Trump : vers un accord-cadre USA-Iran

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la dernière séance de cette semaine, les marchés actions américains progressent après de nombreuses informations confirmant un accord très proche entre Américains et Iraniens. Hier, Donald Trump a assuré qu'un "très bon accord" avait été trouvé avec Téhéran, tout en évoquant une éventuelle signature en Europe dans les prochains jours, "une fois les documents finalisés". Vers 17h15, le Dow Jones gagne 0,93% à 51 320,2 points. Le Nasdaq s'adjuge 0,33% à 25 894,33 points.

Le président américain n'en finit plus de souffler le chaud et le froid. Il a fait volte-face en décidant d'annuler hier des frappes américaines prévues le jour même contre l'Iran, avant de confirmer depuis son Bureau ovale cette vraisemblable entente avec l'Iran. Trump a même confirmé que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a validé l'accord avec les États-Unis.

Sans livrer de détails sur ce compromis, "POTUS" assure une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz après la signature, et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

Depuis le début du conflit le 28 février, l'Iran cadenasse le détroit. En réaction, les États-Unis ont instauré un blocus des ports iraniens. Cela a déclenche des agitations "jamais vues auparavant" du système énergétique mondial.

Aux alentours de 11h20, heure française, l'agence de presse iranienne officielle Irna a affirmé que Téhéran ne renoncerait pas au contrôle du stratégique détroit d'Ormuz, aux termes du projet d'accord-cadre avec les États-Unis.

Ce vendredi, dans un message publié sur Truth Social, Trump a accusé Téhéran de mentir sur le contenu de l'accord : "les termes que l'Iran a divulgués aux médias mensongers n'ont absolument rien à voir avec les termes convenus par écrit. Leurs déclarations, notamment leur pitoyable et faible affirmation d'avoir conclu un accord, sont totalement dénuées de vérité. Ce sont des gens malhonnêtes. Avec eux, la bonne foi est un concept étranger. C'est incroyable !"

Par ailleurs, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé ce vendredi être "entièrement d'accord" avec Donald Trump pour que l'Iran ne possède jamais la bombe atomique, au lendemain de cette annonce du président américain sur l'imminence de cet accord pour mettre fin à la guerre de plus de 100 jours au Moyen-Orient.

A la suite de ce nouvel espoir d'un accord entre Washington et Téhéran, les cours du pétrole poursuivent leur repli, se situant sous le seuil des 90 dollars. Vers 17h15, le Brent cède 1,91% à 87,43 USD. Le WTI perd 2,32% à 84,63 USD.

SpaceX en vedette

Dans l'actualité des sociétés cotées, les yeux sont tournés vers SpaceX qui fait ses premiers pas en Bourse au Nasdaq ce vendredi. Le constructeur de fusées et d'engins spatiaux d'Elon Musk a fixé son prix pour son introduction en bourse (IPO) à 135 dollars par action. Il s'agit de l'IPO la plus importante de l'histoire des Etats-Unis, ce qui propulse le groupe au rang des entreprises les plus valorisées au monde.

Cet IPO a permis de lever un montant record de 75 MdsUSD via la vente de 555,56 millions d'actions, valorisant le fournisseur de services spatiaux, satellitaires et d'intelligence artificielle (IA) à 1 770 MdsUSD, un sommet historique pour une première cotation.

SpaceX devrait se hisser au septième rang des sociétés cotées aux États-Unis lors de ses débuts sur le Nasdaq, malgré des pertes enregistrées l'an dernier et un chiffre d'affaires largement inférieur à celui d'autres méga-capitalisations.

A ce sujet, Moritz Henkel, product manager chez le gestionnaire d'actifs VanEck, explique que "l'IPO de SpaceX se distingue par son ampleur exceptionnelle : une valorisation cible de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds potentielle de 75 milliards, ce qui en fait la plus importante de l'histoire. Pourtant, sa caractéristique la plus inhabituelle pourrait bien être son faible flottant initial, un trait si impactant qu'il a déjà poussé les fournisseurs d'indices à modifier leurs règles, en introduisant des mécanismes d'entrée accélérée et en assouplissant les minimums de flottant pour s'adapter à cette cotation".

Par ailleurs, Adobe chute de près de 7% en dépit du relèvement de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, misant sur la forte adoption de ses outils d'intelligence artificielle pour soutenir sa croissance. L'éditeur prévoit désormais des revenus compris entre 26,5 et 26,6 MdsUSD sur l'exercice 2026, contre une précédente estimation de 25,9 à 26,1 MdsUSD.

Adobe a également annoncé le départ de son directeur financier, Dan Durn. À compter du 15 juin, l'intérim sera assuré par Steve Day, actuel vice-président senior chargé de la finance d'entreprise.

De plus, Honeywell gagne 2,24% après avoir annoncé vouloir privilégier des opérations de croissance externe d'une valeur comprise entre 2 et 4 MdsUSD afin de renforcer sa présence dans l'automatisation industrielle. Lors d'une journée investisseurs à New York, Peter Lau, président de la division Industrial Automation, a indiqué que le groupe identifiait de nombreuses opportunités sur un marché évalué à environ 35 MdsUSD.

Lennar Corp cède 3% après la publication de résultats décevants au titre de son deuxième trimestre de son exercice 2025-26. La société spécialisée dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles a dévoilé hier soir un BPA ajusté en recul de 31% à 1,31 USD manquant ainsi le consensus, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 489 MUSD pour ses activités de construction résidentielle. Ses revenus issus des ventes de maisons ont diminué de 2% à 7,6 MdsUSD : une contraction de 5% du prix de vente moyen, à 371 000 USD, a plus que compensé une croissance de 2% des volumes livrés, à un peu plus de 20 519 maisons.

Côté statistiques, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a progressé nettement plus que prévu. Selon des données préliminaires du mois de juin, il est passé de 44,8 à 48,9 points, contre des attentes à 46,1 points, un niveau inédit depuis avril dernier.