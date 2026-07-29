Revenus semestriels en baisse pour Hipay

Le spécialiste des solutions de paiement a confirmé ses objectifs de croissance rentable pour l'ensemble de l'exercice, malgré un chiffre d'affaires semestriel en repli.

Sur les six premiers mois de l'année, HiPay a traité 4,9 milliards d'euros de paiements, marquant une progression de 6% par rapport au premier semestre 2025. Cette dynamique a été tirée par les performances enregistrées dans le Retail France, le Retail International et l'iGaming régulé.

En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 2,1%, à 36,6 millions d'euros. Le groupe explique cette évolution par un effet de mix sur les marchés Digitaux dans un environnement moins favorable, tandis que les activités historiques ont continué à progresser. L'activité a toutefois montré une inflexion positive : après un premier trimestre en baisse de 3,9%, le deuxième trimestre a signé un quasi-retour à l'équilibre (-0,3%), confirmant la trajectoire de redressement attendue par le management.

Le groupe aborde le second semestre avec confiance, notamment grâce à de nouveaux contrats et la montée en puissance de ses offres. Les perspectives 2026 ont été maintenues : une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 8% et l'objectif d'une croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice.