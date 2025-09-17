Reuters Sustainable Finance Newsletter - Les contribuables américains approuvent la rémunération du PDG d'Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Une caractéristique peu remarquée de l'accord conclu par Intel pour fournir au gouvernement américain une participation de 10 % est que les fonctionnaires suivront largement la direction lors des votes sur les questions d'actionnaires, donnant au conseil d'administration de l'entreprise un allié puissant sur des sujets tels que l'élection des administrateurs ou la rémunération du PDG.

Une grande partie de l'opinion publique américaine risque de ne pas apprécier ces votes, à un moment où les sondages révèlent une inquiétude généralisée quant au fait que les dirigeants d'entreprise gagnent trop d'argent.

J'ai également signalé notre couverture de la nouvelle option de vote au détail d'Exxon qui pourrait lui donner un avantage lors des réunions, et plus de preuves de la liberté de manœuvre que le conseil d'administration de Tesla TSLA.O accorde au PDG Elon Musk.

Contribuables américains, Intel vous remercie d'avoir approuvé la rémunération de son PDG

Les économies dirigées par l'État centralisent la responsabilité et rendent plus difficile pour les personnes extérieures d'influencer des décisions telles que le montant de la rémunération du PDG.

L'accord conclu le mois dernier par les dirigeants d'Intel

INTC.O pour donner au gouvernement américain environ 10 % des actions du fabricant de puces contesté présente un aspect parallèle. Cette participation devient maintenant une approbation tacite dans la salle du conseil d'administration.

Mais l'accord donne également aux dirigeants d'entreprise plus de pouvoir sur les actionnaires non publics lors des votes sur les administrateurs ou les résolutions d'actionnaires. Ses détracteurs estiment que de meilleures conditions pourraient répartir au prorata les votes du gouvernement afin d'en neutraliser l'impact. Pour en savoir plus sur mon article de cette semaine, cliquez sur .

Nouvelles des entreprises Ben sans Jerry: Le cofondateur de la marque de crème glacée Jerry Greenfield a quitté son entreprise emblématique après une rupture avec la société mère Unilever ULVR.L au sujet du conflit à Gaza et de la capacité de l'entreprise à exprimer des opinions politiques sur d'autres sujets.

Amazon.com a annoncé qu'elle augmenterait la rémunération totale moyenne de ses employés pour la porter à plus de 30 dollars de l'heure, y compris les avantages. Cette mesure constitue un coup de pouce pour plus de 1,5 million d'employés, y compris les travailleurs à temps partiel, à compter de décembre 2024. Amazon a dû faire face à des protestations syndicales concernant le traitement de ses travailleurs.

Exxon XOM.N a créé un nouveau système de vote des actionnaires pour permettre aux investisseurs individuels de se ranger automatiquement du côté de la direction, ce qui pourrait donner au géant de l'énergie un avantage dans de futures batailles d'activistes.

Sur mon radar L'activité politique d'Elon Musk "dépend de lui ", a déclaré Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , dans une interview, preuve supplémentaire de la grande liberté d'action du PDG du constructeur de voitures électriques.

Donald Trump a relancé l'idée de faire en sorte que les entreprises publiques américaines publient leurs résultats semestriellement plutôt que trimestriellement, afin de réduire les coûts et de promouvoir la réflexion à long terme. Les régulateurs semblent plus réceptifs cette fois-ci, comme nous l'avons souligné dans notre article , et les investisseurs soucieux de développement durable apprécient également l'idée .

Des graisses animales provenant de bovins élevés sur des terres illégalement défrichées dans la forêt amazonienne ont été achetées par une raffinerie texane fabriquant du kérosène "vert" , ont rapporté mes collègues.