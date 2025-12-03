 Aller au contenu principal
REUTERS SUIVANT-Le règlement du procès Trump-CBS a été une "bonne décision", selon Shari Redstone, magnat des médias
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte au paragraphe 3-4) par Harshita Mary Varghese et Dawn Chmielewski

Le magnat des médias Shari Redstone a déclaré mercredi que Paramount PSKY.O avait pris la "bonne décision" en acceptant de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre CBS au sujet d'une interview de "60 Minutes".

S'exprimant lors du sommet Reuters NEXT à New York, l'ancienne présidente de Paramount a déclaré qu'elle n'avait pas participé à la prise de décision proprement dite et qu'elle s'était récusée du conseil d'administration en raison de "l'apparence de conflit qui, nous le croyons vraiment, existait"

Le procès intenté à CBS ( ) alléguait que la chaîne avait édité de manière trompeuse une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris diffusée dans le cadre de son émission d'information "60 minutes", dans le but de "faire pencher la balance en faveur du parti démocrate" lors de l'élection.

L'accord a suscité des critiques selon lesquelles Paramount avait effectivement acheté l'approbation réglementaire pour sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media, qui a reçu le feu vert de la Commission fédérale des communications peu de temps après.

