Réunion virtuelle mercredi des dirigeants du G7 sur la situation énergétique - Elysée
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:26

Le président français Emmanuel Macron tiendra mercredi après-midi (14h00 GMT) une réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7 pour évoquer les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, notamment la situation énergétique ainsi que les mesures pour l'atténuer, a déclaré l'Elysée.

(Michel Rose, rédigé par Jean Terzian)

Guerre en Iran
G7

