Réunion virtuelle mercredi des dirigeants du G7 sur la situation énergétique - Elysée
information fournie par Reuters•10/03/2026 à 22:26
Le président français
Emmanuel Macron tiendra mercredi après-midi (14h00 GMT) une
réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7 pour
évoquer les conséquences économiques de la guerre au
Moyen-Orient, notamment la situation énergétique ainsi que les
mesures pour l'atténuer, a déclaré l'Elysée.
