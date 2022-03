Réunion Fed : comment le conflit Russie/Ukraine va influer sur les perspectives de la banque centrale ?

Jerome Powell, président de la Fed. (Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Sebastian Vismara, économiste financier, et Jake Jolly, stratégiste investissement senior chez BNY Mellon IM

• La guerre en Ukraine a créé un environnement incroyablement incertain pour l'économie mondiale. Notre conclusion initiale est que, dans la plupart des scénarios envisagés, nous ne nous attendons pas à ce que le conflit fasse « dérailler » de manière significative le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.



• D'un point de vue général, les hausses des prix de l'énergie pèsent négativement sur la demande, et positivement sur l'inflation, créant un compromis problématique pour les banques centrales. Les banques centrales ont eu tendance à ignorer l'impact inflationniste des chocs énergétiques, autorisant un écart temporaire par rapport à l'objectif d'inflation, à condition que la stabilité des prix soit rétablie à moyen terme et que les anticipations d'inflation restent ancrées. Mais comme la Fed n'a toujours pas relevé ses taux après l'épisode Covid, alors que l'inflation globale et l'inflation sous-jacente aux États-Unis s'élèvent respectivement à 7,9 % et 6,4 %, la réaction de la Fed à ce dernier choc est très incertaine.



• D'une part, la Fed peut se concentrer sur l'impact négatif sur les revenus réels et la demande et finalement augmenter les taux plus lentement. D'autre part, elle peut commencer à s'inquiéter du « désancrage » des anticipations d'inflation et resserrer sa politique à un rythme plus rapide. En effet, reflétant cette incertitude, les événements récents ont poussé la volatilité implicite des taux courts américains, déjà à des niveaux élevés, à des niveaux jamais vus depuis la fin de la crise financière mondiale.

À quoi faut-il s'attendre lors des prochaines réunions du FOMC ?

• Le président Powell s'est récemment exprimé devant le Congrès dans le cadre de son témoignage semestriel devant le Congrès. M. Powell a fait part de son intention de voter en faveur d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de décision sur les taux du FOMC du 16 mars.

• Il est peu probable que les décisions de taux réservent des surprises. Le Comité s'aligne généralement sur le président et le fait d'exprimer publiquement ses intentions de vote renforce cette dynamique. Le marché mise sur une probabilité de 98 % pour 25 points de base.

• Les marchés se concentreront sur les commentaires de Powell concernant les attentes du comité pour le reste de l'année, notamment en raison de la flambée des prix mondiaux des matières premières. Le FOMC est également en train de finaliser ses plans pour commencer le resserrement quantitatif (QT, ou réduction du bilan de la Fed), donc toute indication sur la taille et le rythme de ces actions pourrait faire bouger les marchés. La Fed publiera également son dernier résumé des projections économiques (SEP), qui sera analysé de près pour évaluer les attentes de relèvement du FOMC. Le "fameux" graphique en points, qui montre où les membres du comité s'attendent à ce que les taux futurs se situent, sera mis à jour. En décembre, le graphique en points ne suggérait qu'environ 3 hausses pour 2022, les Fed Funds n'atteignant que 1,6 % à la fin de 2023. Il est probable que le graphique en points convergera vers les prévisions actuelles de taux implicites du marché.

• En résumé : Le marché du travail américain est extrêmement tendu (la croissance de l'emploi est forte et le taux de chômage est très bas, à 3,8 %), l'assouplissement monétaire via l'assouplissement quantitatif (QE) vient tout juste de prendre fin, les taux d'intérêt réels restent à des niveaux extrêmement négatifs et l'inflation atteint des sommets sur plusieurs décennies et devrait augmenter à court terme (+8 % probablement).



• Dans ce contexte, une hausse supplémentaire de 25 points de base semble être une approche trop graduelle et à faible impact d'un problème majeur qui se développe clairement depuis au moins un an. Les taux doivent augmenter, mais le chemin vers une hausse des taux est très incertain. En l'absence d'indications utiles et limitées de la part de la Fed (qui contribue à maintenir la flexibilité/optionnalité de la politique), le marché continuera de lutter pour évaluer avec précision l'avenir et la volatilité restera élevée.