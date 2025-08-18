 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 901,50
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent sans élan
information fournie par AFP 18/08/2025 à 18:01

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les marchés boursiers européens ont fini dans la prudence lundi, à l'approche de la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur une éventuelle issue au conflit en Ukraine.

La Bourse de Paris a reculé de 0,50% et celle de Francfort de 0,18%. Londres a pris 0,21%. Milan est restée stable (-0,03%).

Euronext CAC40

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en recul
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:24 

    La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 17 août 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Zelensky et Trump exposent des visions très éloignées avant leur rencontre
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:07 

    A quelques heures d'une rencontre cruciale, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont exposé lundi des visions très éloignées sur une possible issue au conflit en Ukraine, où la Russie a continué ses frappes meurtrières. Assistera-t-on dans le Bureau ovale à une humiliation ... Lire la suite

  • La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce ... Lire la suite

  • Un bébé gibbon de Lar, également connu sous le nom de gibbon à mains blanches, né il y a 3 semaines au Spaycific'Zoo, est tenu par sa mère à Spay, près du Mans, le 15 août 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Naissance exceptionnelle d'un bébé gibbon à mains blanches dans la Sarthe
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:00 

    Un bébé gibbon à mains blanches est né fin juillet au zoo de Spay, dans la Sarthe, la seule naissance enregistrée en France en 2025 pour cette espèce menacée par la déforestation, souligne son responsable animalier, Maxime Thué. Le bébé primate, dont on ne connaîtra ... Lire la suite

