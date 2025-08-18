L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine

La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce encore riche sur le front géopolitique.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,50% à 7.884,05 points. A Francfort, le Dax a abandonné 0,23% et à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,32%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,08% et le Stoxx 600 a monté de 0,01%.

Ce lundi, tous les regards se sont tournés vers le front géopolitique.

Au cours d'une brève conférence de presse vendredi soir en Alaska (samedi dans la nuit, heure de Paris), Donald Trump et Vladimir Poutine n'ont fait aucune annonce concrète sur le conflit en Ukraine.

Toutefois, le président américain s'est rangé à la position du président russe visant à trouver un accord de paix global plutôt qu'un cessez-le-feu initial, comme le réclamait Kyiv.

Le locataire de la Maison blanche a demandé à l'Ukraine d'abandonner tout espoir de récupérer la Crimée annexée par la Russie ou de rejoindre l'Otan avant d'accueillir ce lundi à Washington le président Volodimir Zelensky et des dirigeants européens avec l'intention de faire pression sur Kyiv pour parvenir à un accord de paix avec Moscou.

Par ailleurs, l'événement économique majeur de la semaine sera le symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale de Kansas City du 21 au 23 août, au cours duquel le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

"Nous prévoyons trois baisses des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, ainsi qu'un ralentissement de la croissance du PIB, mais pas de récession", estime Mark Matthews, directeur de la recherche pour l'Asie chez Bank Julius Baer à Singapour. "La combinaison de ces deux facteurs devrait permettre à la reprise de se poursuivre", selon lui.

VALEURS

Valneva a grimpé de 6,05% après avoir reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin contre le chikungunya au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank a reculé de 3,24%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "achat".

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar s'apprécie lundi face à l'euro et à la livre sterling avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et ses homologues ukrainien et européen, tandis que l'attention s'est également tournée vers le symposium de Jackson Hole pour obtenir des indications sur la politique monétaire.

Le dollar gagne 0,25% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,21% à 1,1672 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse lundi après avoir baissé plus tôt dans la journée.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,1 points de base à 4,3491%. Le deux ans prend 1,4 point de base à 3,7734%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,4 point de base à 2,7753%. Le deux ans est stable à 1,9695%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse lundi après avoir reculé dans les premiers échanges, alors que les Etats-Unis n'ont pas accentué la pression sur la Russie concernant ses exportations de pétrole à la suite du sommet Trump-Poutine en Alaska.

Le Brent avance de 0,27% à 66,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,21% à 62,93 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)