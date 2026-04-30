retour sur investissement-Négociateur ou foreur ? La guerre en Iran met en lumière le clivage transatlantique au sein des géants pétroliers : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Cet article est diffusé à d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Ron Bousso

Les bénéfices des grandes compagnies pétrolières européennes au premier trimestre ont été portés par des gains exceptionnels sur les opérations de négoce, alors que la guerre en Iran a bouleversé les chaînes d’approvisionnement, soulignant à quel point la capacité à acheminer des barils à travers le monde peut parfois l’emporter sur celle de les extraire du sol. BP BP.L , Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA ont passé des années à mettre en place de vastes structures de négoce pétrolier qui sont désormais au cœur de leur activité, ce qui distingue les majors européennes de leurs homologues américaines plus importantes, pour le meilleur ou pour le pire. BP a annoncé mardi un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, soit plus du double du chiffre de l'année dernière, en grande partie grâce à ce que BP a qualifié de performance exceptionnelle de son activité de négoce pétrolier. La division Clients et Produits, qui regroupe le négoce pétrolier, a généré un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,2 milliards de dollars, le meilleur résultat depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

D'après les calculs du retour sur investissement, le négoce pétrolier de BP – l'achat et la vente de brut et de carburants pour approvisionner son réseau mondial de vente au détail et ses clients finaux – a probablement contribué à hauteur d'environ 1,5 milliard de dollars au bénéfice avant impôts du trimestre.

L'ampleur des opérations de négoce de BP représente à la fois un potentiel de hausse et un risque. La société négocie environ 12 millions de barils de pétrole par jour – soit l'équivalent d'environ 11% de la demande mondiale – soit 10 fois la production en amont de BP et huit fois sa capacité de raffinage. TotalEnergies, qui négocie environ 8 millions de barils par jour, a annoncé mercredi un bénéfice net de 5,4 milliards de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 29% en glissement annuel, également tirée par la vigueur des activités de négoce. Les bénéfices du segment raffinage et chimie, qui regroupe les activités de négoce pétrolier de Total, ont plus que quintuplé par rapport à l'année précédente, atteignant 1,6 milliard de dollars. Shell, qui négocie environ 14 millions de barils par jour, a également signalé de solides performances commerciales au premier trimestre, avant la publication de ses résultats le 7 mai .

OPPORTUNITÉS ET RISQUES

Un vaste réseau de raffineries, de pipelines, de terminaux de stockage et de pétroliers, associé à une importante table de transactions de produits dérivés, confère aux majors une flexibilité exceptionnelle pour exploiter les légers écarts de prix entre les régions et les produits. Lorsque ces écarts deviennent considérables – comme ce fut le cas au cours des deux derniers mois –, les opportunités, mais aussi les dangers, se multiplient. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février et la fermeture effective du détroit d'Ormuz , plus de 13 millions de barils par jour de production pétrolière – soit environ 13% de l'offre mondiale – se sont retrouvés bloqués dans le Golfe, provoquant une onde de choc sur les marchés du brut et des produits raffinés. L'impact a été considérable. Le Brent LCOc1 a grimpé de plus de 60% pour atteindre plus de 115 dollars le baril depuis le début de la guerre, s'accompagnant d'une volatilité extrême sur les marchés du pétrole, des carburants et du gaz naturel liquéfié.

Des perturbations de cette ampleur créent des opportunités d'arbitrage rentables. Un exemple est le réacheminement du diesel et du kérosène par des itinéraires très inhabituels, comme l'expédition de cargaisons de l'Europe vers l'Australie, où les prix ont grimpé en flèche depuis le début du conflit.

Mais le trading à cette échelle est très coûteux en capital et impitoyable si les paris tournent mal. Le stockage de cargaisons importantes sur des pétroliers pendant de longues périodes immobilise d’énormes sommes d’argent.

Le fonds de roulement de BP a bondi de 6 milliards de dollars au cours du trimestre, dont 4,1 milliards liés à la hausse des prix du pétrole, à l'allongement des itinéraires de transport et à l'augmentation des stocks, a indiqué la société. Ces positions devraient se résorber au cours des prochains mois, mais l'exposition reste importante.

Les grandes divisions de négoce ont bien joué leur rôle d’amortisseurs, compensant les pertes subies pendant cette période de turbulences. BP est fortement exposée dans le Golfe. La production en amont au Moyen-Orient représentait environ 411 000 barils par jour, soit 17% de sa production totale en 2025. Les activités de TotalEnergies au Qatar, en Irak et aux Émirats arabes unis représentent 15% de la production. Shell a également signalé une baisse de sa production en raison de pannes au Qatar. BP estime que les activités de négoce génèrent généralement une hausse pouvant atteindre 4% du rendement du capital moyen investi. Shell fournit des indications similaires. En période de volatilité extrême, cette hausse est presque certainement plus importante.

UNE PRODUCTION SANS ÉGALE Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N pourraient bien envier les gains exceptionnels réalisés par leurs concurrents européens grâce au trading.

Les deux géants américains ont longtemps maintenu leurs activités de négoce sous un contrôle strict, ne les utilisant que pour gérer leurs volumes internes en amont et en aval. Les tentatives passées visant à mettre en place des salles de marché plus indépendantes ont échoué, en partie parce que la prise de décision hautement centralisée au sein de ces entreprises empêchait les traders d’agir rapidement sur des marchés en constante évolution. Ce contraste est à double tranchant. Exxon et Chevron n'égaleront peut-être pas le succès commercial des majors européennes, mais l'ampleur et la qualité des opérations en amont des géants américainséclipsent celles de leurs rivaux d'outre-Atlantique.

En 2025, Exxon et Chevron produisaient respectivement environ 4,7 millions et 3,7 millions de barils par jour de pétrole et de gaz, bien au-dessus des 2,3 millions de BP, des 2,8 millions de Shell et des 2,5 millions de TotalEnergies. La position plus faible de l’Europe en amont reflète, en partie, des années d’investissements massifs dans les énergies renouvelables et les carburants à faible teneur en carbone au début de cette décennie. BP et Shell font désormais marche arrière par rapport à cette stratégie après avoir subi de lourdes pertes, mais restent bien en deçà de leurs rivaux américains.

Les vastes capacités de production d’Exxon et de Chevron généreront d’énormes flux de trésorerie si les prix restent élevés à la suite de la guerre en Iran, tandis que les gains exceptionnels tirés du négoce par BP, Shell et TotalEnergies pourraient ne pas se reproduire si la volatilité diminue.

Les opérations de négoce sont à la fois opaques et très volatiles, ce qui rend leur évaluation difficile pour les investisseurs. Si le négoce prend une place de plus en plus centrale dans les activités des grands groupes européens – compte tenu de leur incapacité à rivaliser avec leurs concurrents américains en matière de production –, l'écart de valorisation transatlantique pourrait se creuser davantage.

Le secteur de l'énergie risque donc de plus en plus d'être marqué par une nouvelle fracture: les négociants contre les foreurs.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.