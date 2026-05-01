Trump annonce qu'il va porter les droits de douane sur les voitures UE à 25 %

Des voitures du groupe Volkswagen attendent d'être exportées vers les États-Unis depuis le port maritime d'Emden

Le président américain Donald Trump a ‌déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et ​les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté leur accord commercial.

"Étant donné que l'Union européenne ne respecte pas notre accord commercial, ​sur lequel nous nous étions pleinement mis d'accord, j'augmenterai la semaine prochaine les droits de douane imposés à l'Union européenne sur ​les voitures et les camions entrant aux États-Unis", ⁠écrit-il dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Il est clairement entendu et convenu que, ‌s'ils produisent des voitures et des camions dans des usines aux États-Unis, il n'y aura AUCUN DROIT DE DOUANE", a ajouté Donald Trump.

Réagissant aux déclarations du président ​américain, Bernd Lange, président de ‌la Commission du commerce international au sein du Parlement européen, a ⁠déclaré que ces propos montraient que les Etats-Unis n'étaient pas un partenaire commercial fiable.

"Cette dernière initiative montre à quel point la partie américaine est peu fiable. Ce n'est pas ainsi qu'on traite ⁠des partenaires proches. Nous ‌ne pouvons désormais que réagir avec la plus grande clarté et fermeté, ⁠en nous appuyant sur la solidité de notre position", a-t-il dit.

Bernd Lange a qualifié le ‌comportement de Donald Trump d'"inacceptable", ajoutant que l'UE respectait l'accord-cadre commercial conclu avec les ⁠États-Unis en Écosse l'année dernière, qui imposait des droits de douane ⁠de 15% sur la ‌plupart des marchandises de l'UE, évitant ainsi une guerre commerciale plus grave.

Il a déclaré que les ​États-Unis avaient enfreint l'accord à plusieurs reprises, "par exemple ‌avec plus de 400 produits contenant de l'acier et de l'aluminium, qui sont désormais soumis à un droit de douane ​moyen de 26%".

Fin mars, le Parlement européen avait approuvé le texte relative à la procédure destinée à remplir la part européenne de l'accord commercial conclu avec les États-Unis, après ⁠des mois d'incertitude nourris par les menaces douanières de Donald Trump et par l'instauration d'un nouveau prélèvement à l'importation.

Mais cette étape n'était pas la dernière, puisque les représentants du Parlement et des gouvernements de l'UE doivent encore négocier les textes finaux, avant un vote définitif dont la date reste à déterminer.

(Daphne Psaledakis et Susan Heavey, avec la contribution de Jan Strupczewski à Bruxelles, ​version française Benoit Van Overstraeten)