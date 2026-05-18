Retour sur investissement-Les banques centrales sont confrontées à un véritable problème de taux : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

L'accélération de l'inflation aux États-Unis et ailleurs place la Réserve fédérale et d'autres banques centrales face à un problème aigu: des taux d'intérêt réels négatifs. Les décideurs politiques pourraient vouloir rester patients, mais la chute continue des obligations envoie un message clair: il faut relever les taux dès maintenant.

Les données étonnamment élevées de l' de l'inflation aux États-Unis publiées la semaine dernière ont fait passer le taux réel des fonds fédéraux, corrigé de l'inflation, sous la barre de zéro pour la première fois en trois ans. Si la Fed n'agit pas, la hausse de l'inflation fera plonger les taux réels encore plus profondément en territoire négatif. Une enquête très suivie de la Fed de Philadelphie auprès de prévisionnistes professionnels publiée vendredi prévoit une inflation globale moyenne de l'IPC de pas moins de 6 % pour ce trimestre.

Les taux réels négatifs sont très stimulants; il semble donc contre-intuitif de maintenir les taux directeurs corrigés de l'inflation en dessous de zéro alors que le monde traverse l'un des plus grands chocs énergétiques de son histoire, d'autant plus que les marchés boursiers atteignent des sommets historiques et que les conditions financières globales sont extrêmement accommodantes.

Bien sûr, cette chute en dessous de zéro en termes réels reflète le caractère inattendu de cette crise et la rapidité avec laquelle l’inflation a décollé, mais elle a néanmoins placé les décideurs politiques dans une position délicate.

Alors que la Banque de réserve d'Australie et la Norges Bank ont déjà déclenché des hausses de taux, la plupart des banquiers centraux restent les bras croisés. Ils pourraient vouloir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, pour évaluer l'impact de la crise énergétique sur la croissance et l'emploi avant d'envisager des hausses de taux, tout en espérant que le marché obligataire puisse assumer une partie du fardeau et que la flambée de l'inflation s'avère transitoire.

Mais ce plan n'a pas très bien fonctionné en 2022. Et avec l'accélération des prix à la consommation, la remontée des anticipations d'inflation et l'effondrement des marchés obligataires, le temps ne joue pas en leur faveur.

LE ROYAUME-UNI SERA-T-IL LE PROCHAIN À S'EFFONDRE?

La Fed n'est certainement pas la seule.

Parmi les autres banques centrales du Groupe des Quatre , seul le taux de base de la Banque d'Angleterre est actuellement positif en termes réels, mais ce ne sera plus le cas si, ou lorsque, l'inflation britannique atteindra 3,75 %. Elle s'élève actuellement à 3,3 %.

Le taux directeur de la Banque centrale européenne, corrigé de l'inflation, est de -1 %, son niveau le plus bas depuis 2023.

Au Japon, le taux directeur réel est négatif depuis 2021, la Banque du Japon cherchant à terrasser le dragon de la déflation. Les taux semblaient sur le point de devenir positifs en début d'année, mais la guerre en Iran a fait capoter ce projet. Le Japon importe 90 % de son énergie, ce qui signifie que l'inflation devrait donc remonter.

Le rapport sur l'inflation IPC du Japon pour le mois d'avril sera publié le 21 mai, un jour après les données IPC du Royaume-Uni pour le mois d'avril.

Il est important de noter que les rendements obligataires n'augmentent pas uniquement en réponse aux chocs d'offre liés à l'Iran. L'inflation est également alimentée par l'explosion des dépenses en intelligence artificielle, qui a déclenché une vague mondiale de demande de puces et de technologies connexes.

Selon certaines estimations , les hyperscalers américains pourraient dépenser collectivement plus de 800 milliards de dollars en dépenses d'investissement liées à l'IA cette année, les investissements cumulés dans les infrastructures d'IA atteignant 7 600 milliards de dollars d'ici 2031.

Ces dépenses colossales se reflètent dans les capitalisations boursières des principaux fournisseurs de puces. Nvidia, la coqueluche américaine de l'IA NVDA.O n'a besoin que d'une hausse de 9 % de ses actions pour devenir une entreprise de 6 000 milliards de dollars, tandis que le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS – dont la capitalisation boursière n'était que de 100 milliards de dollars il y a un an – est en passe de devenir une entreprise valorisée à 1 000 milliards de dollars.

CERCLE VICIEUX

La frénésie autour de l'IA a propulsé le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX à des niveaux records cette année, malgré des rendements obligataires élevés et un dollar résilient .DXY . Selon Goldman Sachs, les conditions financières aux États-Unis sont les plus accommodantes depuis quatre ans.

En effet, une boucle auto-réalisatrice s'est mise en place dans la plupart des paysdéveloppés. La baisse des taux d'intérêt réels contribue à faire grimper les cours boursiers, ce quiassouplit les conditions financières et favorise l'investissement et la consommation.

Aux États-Unis, si l'on ajoute à cela une inflation en hausse qui dépasse l'objectif depuis cinq ans, la réticence de la Fed à relever ses taux devient de plus en plus discutable. La chute actuelle des obligations suggère que les investisseurs perdent rapidement patience.

« Je ne pense pas que nous en soyons tout à fait au stade d’un déni dangereux de la part de la Fed, mais nous nous en approchons », déclare l’économiste Phil Suttle.

Ce contexte constitue un baptême du feu pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, notamment parce qu’il a précédemment indiqué sa préférence pour des taux d’intérêt plus bas . Le présidentqui l’a nommé souhaite très certainement des taux plus bas .

Ce sera difficile à faire accepter alors que les taux réels – le « véritable » prix de l'argent – sont déjà inférieurs à zéro.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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