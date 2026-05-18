Energie: l'Américain NextEra Energy va racheter Dominion pour 66 milliards de dollars

information fournie par Boursorama avec AFP • 18/05/2026 à 17:10

John Ketchum à Washyington, aux États-Unis, le 11 mars 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

L'énergéticien américain NextEra Energy va racheter son concurrent Dominion Energy pour créer le plus gros acteur mondial des marchés régulés de l'énergie, une opération qui valorise la cible environ 66 milliards de dollars.

Cette union, que NextEra Energy va financer intégralement en actions, est l'illustration du profond mouvement à l'oeuvre dans le secteur de l'énergie, principalement dû à l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Le développement à marche forcée de l'IA nécessite des capacités de calcul gigantesques, assurées par les centres de données, grands consommateurs d'électricité qui se démultiplient sur le territoire américain.

"Notre pays est à un tournant", a commenté, lors d'une conférence téléphonique, le PDG de NextEra Energy, John Ketchum. "La demande d'électricité augmente à un rythme que nous n'avions plus connu depuis des générations."

Pour absorber son rival, NextEra Energy va offrir 0,8138 de ses titres pour chaque action Dominion. Au cours de clôture de vendredi et en tenant compte du nombres d'actions en circulation, Dominion est valorisé environ 66 milliards de dollars.

Les deux groupes tablent sur une finalisation de leur rapprochement d'ici 12 à 18 mois, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires des régulateurs.

NextEra Energy est l'un des plus importants fournisseurs d'électricité aux Etats-Unis, présent dans la plupart des Etats, et alimente également des clients au Canada.

Son siège est situé en Floride, où il possède l'opérateur FPL, premier énergéticien de l'Etat, avec 6 millions de clients.

Il opère des centrales nucléaires et à gaz mais est particulièrement actif dans les énergies renouvelables, le solaire et surtout l'éolien.

Dominion est davantage un groupe régional, essentiellement implanté en Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud, même s'il sert aussi des clients dans plusieurs autres Etats, notamment en Nouvelle-Angleterre où il est le plus important fournisseur d'énergie renouvelable.

Après avoir longtemps progressé de façon modérée durant des décennies, la consommation d'énergie s'est accélérée au tournant des années 2020.

"Quasiment toutes les régions américaines ont besoin d'énergie", a insisté John Ketchum. "Pas bientôt, tout de suite. La vitesse de déploiement est cruciale."

Selon l'Association américaine des équipementiers électriques (NEMA), la demande d'électricité devrait bondir de 55% aux Etats-Unis entre 2025 et 2050.

A la Bourse de New York, le titre NextEra Energy perdait 4,05% vers 14H00 GMT, conséquence de la dilution annoncée avec l'émission de nouvelles actions. Quant à Dominion Energy, il gagnait lui 11,46%.