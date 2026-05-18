Record du loyer médian à Manhattan, supérieur à 5.000 dollars pour la 1ère fois

Le sud de l'île de Manhattan, photographié depuis le sommet de l'Empire State Building, le 3 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le loyer mensuel médian à Manhattan, l'un des cinq grands quartiers de New York, a franchi pour la première fois le seuil des 5.000 dollars en avril, tandis que le taux de vacance a atteint son plus bas niveau en six ans, d'après le groupe immobilier Corcoran.

"Le marché de la location à Manhattan a bondi en avril 2026, du fait d'une collision entre une hausse prononcée de la demande et une offre de plus en plus tendue, poussant le loyer médian vers un plus haut historique pour le quartier à 5.099 dollars", a commenté Gary Malin, directeur des opérations du Corcoran Group, sur un blog.

Cela représente une hausse de 6% sur un an.

Et le taux de vacance a reculé à 1,55%, au plus bas depuis au moins six ans.

Selon Corcoran, toutes les tailles d'appartement ont subi une hausse du loyer médian en avril, mais les T2 et T3 ont de nouveau atteint des niveaux inédits à, respectivement, 5.228 dollars et 8.338 dollars.

Il y a eu 4.766 annonces locatives publiées en avril, soit 6% de moins qu'en mars et 25% de moins qu'en avril 2025. Un plus bas niveau en quatre ans.

Dans le quartier de Brooklyn, l'activité locative a "été l'une des plus intenses depuis 2021" en avril, mais les conditions ne sont légèrement assouplies, permettant au loyer médian de se résorber à 4.110 dollars (+3% sur un an) après un record en février (4.296 dollars). Ceci grâce à l'augmentation du stock de logements disponibles (+16% par rapport à mars).

L'inquiétude concernant le coût de la vie à New York a notamment été l'un des sujets clés de la campagne de Zohran Mamdani, le nouveau maire, marqué à gauche, de la ville.

Il a notamment changé la composition du comité chargé de réglementer les loyers d'une partie des appartements de la ville. Ce comité pourra décider, dans les prochains mois, de geler ces loyers, comme promis pendant la campagne.

Environ 30% des 8,5 millions d'habitants de New York - 1,7 million d'habitants à Manhattan - sont propriétaires de leur logement.