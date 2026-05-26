Retour sur investissement-Le conseil d'administration de BP transforme une victoire certaine en défaite : Bousso

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Ron Bousso

La destitution soudaine du président de BP BP.L , Albert Manifold , suite à des allégations de faute professionnelle moins de huit mois après son entrée en fonction, plonge le géant britannique de l'énergie dans son deuxième scandale de direction en moins de trois ans. Ces défaillances répétées au niveau de la direction suggèrent que le conseil d'administration de BP est en train de devenir rapidement un handicap.

Son départ est lié à un comportement agressif envers le personnel de BP, qui a été révélé à la suite d'une plainte déposée par un lanceur d'alerte , selon des sources proches du conseil d'administration. M. Manifold avait été engagé pour superviser la transformation stratégique de l’entreprise et rétablir la confiance des investisseurs dans le conseil d’administration après une incursion désastreuse dans les énergies renouvelables après 2020 sous la direction de l’ancien directeur général Bernard Looney et du prédécesseur de M. Manifold, Helge Lund. M. Looney a été licencié fin 2023 après qu’il a été révélé qu’il avait eu des relations extraconjugales avec des collègues. M. Lund a quitté ses fonctions après que le soutien des actionnaires s’est effondré .

L'ancien dirigeant d'une entreprise de construction était censé apporter une approche intransigeante à l'entreprise – et c'est exactement ce qu'il a fait.

Son attention sans faille portée à la rentabilité a contribué à propulser l’impressionnante restructuration de BP sous la direction du successeur de Looney, Murray Auchincloss, et de la directrice financière Kate Thomson. Ils se sont recentrés sur les activités pétrolières et gazières, se débarrassant de la plupart des activités liées aux énergies renouvelables et à la décarbonisation, tout en supprimant des milliers d’emplois et en vendant 15 milliards de dollars d’actifs rien qu’en 2025.

Manifold n’a pas tardé à faire sentir sa présence.

Tout d’abord, un changement de direction. En décembre, deux mois après l’arrivée de Manifold chez BP, Auchincloss a été remplacé par Meg O’Neill , l’ancienne directrice générale de Woodside Energy WDS.AX , une personne extérieure à l’entreprise et la première femme à diriger une grande compagnie pétrolière. Puis, en février, plusieurs semaines avant l’entrée en fonction de Meg O’Neill, BP a suspendu son programme de rachat d’actions , offrant ainsi à l’entreprise une marge de manœuvre indispensable pour réduire sa dette.

Ces deux mesures ont été largement saluées par les investisseurs, qui semblaient y voir la preuve des intentions claires de BP – et de Manifold. La flambée des prix du pétrole depuis le début de la guerre en Iran a encore donné un coup de pouce à BP, contribuant à faire plus que doubler ses bénéfices au cours des trois premiers mois de l’année par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3,2 milliards de dollars – le niveau le plus élevé depuis 2023.

D'un point de vue opérationnel, BP se trouve aujourd'hui dans une bien meilleure position qu'elle ne l'était il y a quelques années. Le départ soudain de Manifold ne devrait pas modifier l'orientation stratégique de BP ni entraîner de changements au sein de sa direction sous la houlette d'O'Neill.

Mais le conseil d'administration de la société va désormais se retrouver sous les feux de la rampe.

DES QUESTIONS DÉLICATES

Même si Manifold n’était dans l’entreprise que depuis moins d’un an, ses actions et son licenciement ravivent les questions sur la culture du conseil d’administration, questions qui avaient été mises en avant lors du départ soudain de Looney et des erreurs stratégiques de l’entreprise. Il avait cherché à répondre précisément à ces préoccupations en remaniant et en allégeant la composition du conseil d’administration ces derniers mois, en y intégrant des cadres expérimentés du secteur pétrolier et gazier. Ces changements « permettraient une prise de décision plus rapide et une supervision plus rigoureuse, deux éléments essentiels pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires », avait déclaré Manifold en mars.

Ces paroles sonnent aujourd’hui creux.

Lors de l’annonce de la nomination de M. Manifold en juillet, le conseil d’administration avait déclaré avoir mené une « recherche mondiale rigoureuse et exhaustive ».

« Albert accorde une attention sans faille à la performance, ce qui correspond parfaitement aux besoins actuels et futurs de BP », avait déclaré à l’époque Amanda Blanc, administratrice indépendante senior.

Dans le communiqué publié mardi par BP, Mme Blanc a reconnu que M. Manifold avait contribué à apporter « une orientation bienvenue » à la transformation de BP, mais a déclaré que le conseil d’administrationavait été « surpris et déçu » d’apprendre les « problèmes de gouvernance et de conduite » de M. Manifold, qu’il jugeait inacceptables, et qu’il avait pris des mesures décisives.

Compte tenu des antécédents récents du conseil d’administration, les actionnaires et le personnel de BP auront raison de s’interroger sur la diligence raisonnable préalable et sur toute assurance concernant le processus de sélection du futur président ou d’autres nominations à des postes de direction.

BP cherche à transformer sa stratégie et sa culture. Un conseil d'administration peu fiable pourrait rendre ce défi, déjà difficile, pratiquement impossible à relever.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Ron Bousso , chroniqueur pour Reuters.)

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