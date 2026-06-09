Retour sur investissement-La vague d'optimisme autour de l'IA aurait enfin trouvé son maître : la Fed, selon McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les expansions économiques ne meurent pas de vieillesse, et les hausses boursières non plus, d'ailleurs. Il faut un catalyseur pour faire éclater la bulle. Dans le cas de l'essor actuel de l'IA, ce pourrait bien être la hausse des taux d'intérêt.

L'économiste Rudi Dornbusch a déclaré dans une phrase restée célèbre que les expansions vieillissantes sont tuées par la Réserve fédérale. Compte tenu du fort recul du marché boursier américain vendredi – en particulier dans le secteur technologique –, il semble que les investisseurs craignent que la Fed ne frappe à nouveau, mais cette fois-ci, la principale victime sera Wall Street.

L'indice Nasdaq .IXIC a chuté de plus de 4 % vendredi, sa plus forte baisse depuis la crise des droits de douane autour du "Liberation Day" en avril de l'année dernière. Plus frappant encore, l'indice des fabricants de puces "SOX" .SOX a plongé de 10 %, sa plus forte chute depuis la pandémie de 2020, et la quatrième plus forte baisse depuis la création de l'indice en 1994.

Certes, le SOX avait presque doublé cette année, mais le mouvement de vendredi n’en a pas moins été spectaculaire. Au total, quelque 2 000 milliards de dollars ont été effacés de la valeur des actions américaines, dont plus de la moitié concernait les valeurs du secteur des puces électroniques.

Cette vague de ventes s'est distinguée non seulement par sa violence, mais aussi par son déclencheur: des chiffres de l'emploi américains exceptionnels. La hausse de la création d'emplois en mai s'est établie à 172 000, soit le double des prévisions consensuelles, tandis que les chiffres de l'emploi des deux mois précédents ont également été fortement révisés à la hausse.

En temps normal, ce serait une bonne nouvelle, le reflet d'une économie forte et d'une demande des consommateurs soutenue qui devrait, en théorie, stimuler les bénéfices des entreprises.

Mais Wall Street a considéré le rapport sur l'emploi non agricole comme une "mauvaise nouvelle", car il annonçait haut et fort une "hausse des taux d'intérêt". Ajoutez à cela un marché dont les cours reflètent la perfection, et vous obtenez la recette d'un revirement majeur.

SIGNES D'ALERTE

Les signes indiquant que la frénésie autour de l'IA devient incontrôlable se multiplient.

D'une part, il y a l'augmentation massive des prévisions de dépenses d'investissement dans l'IA, ce qui soulève naturellement des questions sur les rendements futurs de ces investissements. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré la semaine dernière qu'ils s'attendaient désormais à 5 300 milliards de dollars de dépenses d'investissement entre 2025 et 2030 de la part des quatre plus grands hyperscalers, Meta

META.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O . Ce chiffre est en hausse par rapport aux 4 500 milliards de dollars estimés avant la saison des résultats du premier trimestre.

À cela s'ajoute la vague impressionnante d'introductions en bourse . Les introductions en bourse de SpaceX, Anthropic et OpenAI devraient générer une capitalisation boursière combinée d'un peu moins de 4 000 milliards de dollars.

C'est un chiffre stupéfiant, surtout si l'on considère les revenus actuels de ces entreprises. Le chiffre d'affaires de SpaceX en 2025 était inférieur à 20 milliards de dollars, le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI dépassait à peine les 20 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires d'Anthropic au premier trimestre de cette année était inférieur à 5 milliards de dollars. Ces chiffres vont sans aucun doute augmenter, mais suffisamment pour justifier ces valorisations d'introductions en bourse vertigineuses?

Il y a ensuite le phénomène de "FOMO" (fear of missing out, ou peur de passer à côté), avec des actions enregistrant d'énormes fluctuations en une seule journée, presque totalement déconnectées des fondamentaux. Exemple A: les actions de Marvell Technology MRVL.O , une entreprise valorisée à 100 milliards de dollars, ont bondi de 33 % en une seule journée la semaine dernière après que le directeur général de Nvidia NVDA.O Jensen Huang a déclaré que ce petit fabricant de puces allait bientôt devenir une entreprise d’un trillion de dollars.

Les signes d’une bulle clignotent – c’est le moins qu’on puisse dire.

Les stratèges en actions de Citi ont averti la semaine dernière que leur "liste de contrôle du marché baissier" mondial avait atteint son niveau le plus effervescent depuis la crise financière mondiale de 2008 – et qu’elle continuait de s’intensifier.

Cette liste comprend 18 "signaux d'alerte", notamment les prévisions de bénéfices, les flux de fonds, les valorisations, les dépenses d'investissement, le sentiment des investisseurs et les émissions d'actions. Actuellement, au niveau mondial, 10 des 18 signaux d'alerte sont allumés, dont 11,5 sur la liste américaine.

La liste ne signale pas encore la "sur-exubérance" qui a précipité les marchés baissiers de 2000 et 2008, note Citi, mais la tendance est inquiétante: "Une fois que le nombre atteint les deux chiffres, il a historiquement tendance à augmenter plus rapidement, signalant une accélération potentielle du risque."

QU'EST-CE QUI PEUT ARRÊTER CETTE FOLIE?

Avant vendredi, rien ne semblait pouvoir arrêter cette machine à gagner. Certes, la rotation au sein du secteur technologique et entre les secteurs s'est accélérée ces derniers mois et certaines grandes entreprises technologiques ont enregistré d'importantes baisses de cours à court terme. Mais les indices de référence ont continué d'atteindre de nouveaux sommets.

Alors pourquoi ce recul serait-il différent?

Les bulles n'éclatent généralement pas sous l'effet d'un seul élément déclencheur, mais d'une série d'indicateurs qui atteignent simultanément des niveaux extrêmes. Pourtant, certains déclencheurs ont plus d'impact que d'autres. Le coût de l'argent en fait partie.

Les rendements obligataires augmentent, tout comme les anticipations de taux directeurs. Une hausse de taux d'un quart de point de la Fed d'ici décembre est désormais presque entièrement anticipée. Cela peut sembler peu, mais avant la guerre en Iran, les traders s'attendaient à près de trois baisses.

Si l'on ajoute un marché du travail de plus en plus solide à la forte inflation et aux conditions financières accommodantes de l'économie américaine, le coût de l'argent semble voué à augmenter.

Si tel est le cas, l'histoire suggère que la croissance économique est menacée. Il en va de même pour le marché boursier en pleine effervescence.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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