Retards de paiement: amende de 1,4 million d'euros pour STMicroelectronics

( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

L'entreprise de semi-conducteurs STMicroelectronics a écopé d'une amende de 1,4 million d'euros pour des retards de paiement de factures de ses fournisseurs, a indiqué mardi une autorité de contrôle et de sanction.

L'amende, qui a été infligée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sanctionne l'entreprise à cause de "retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs", selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Cette dernière, qui a notamment ordonné un contrôle chez STMicroelectronics, a officialisé mardi des amendes contre près d'une vingtaine d'entreprises en raison de leurs délais de paiement des fournisseurs.

Une facture doit normalement être payée dans les soixante jours après sa date d'émission.

"STMicroelectronics est attaché à la qualité de ses relations avec ses fournisseurs et met tout en œuvre pour respecter les délais de paiement avec eux", a réagi l'entreprise auprès de l'AFP.

Le groupe a dit se réserver "le droit de porter un recours devant le tribunal administratif".

En septembre 2025, la DGCCRF avait indiqué qu'elle avait infligé 47 millions d'euros d'amendes sur une période de six mois contre des entreprises qui n'avaient pas respecté les délais de paiement à leurs fournisseurs.

Les retards de paiement, "en particulier de la part des grandes entreprises, pèsent directement sur la trésorerie des PME, fragilisant leur compétitivité et leur rentabilité", avait alors souligné la DGCCRF.