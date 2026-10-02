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RÉSUMÉ-Selon la section 7-1 de l'USW, BP demanderait à l'État de refuser les allocations chômage aux salariés de la raffinerie de Whiting victimes d'un lock-out
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 13:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SYNDICAT DES MÉTALLURGISTES 7-1:

* AFFIRME QUE BP DEMANDE À L'ÉTAT DE REFUSER L'ALLOCATION DE CHÔMAGE AUX SALARIÉS EN LOCK-OUT ET DE LES CONTRAINDRE À RESTITUER TOUTES LES SOMMES PERÇUES

* AFFIRME QUE SI LE RECOURS DE BP EST ACCEPTÉ, LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 7-1 DU SYNDICAT DES MÉTALLURGISTES PERDRAIENT ENVIRON 310 DOLLARS PAR SEMAINE EN INDEMNITÉS DE CHÔMAGE

* IL AFFIRME QUE LES DIRIGEANTS SYNDICAUX SE JOINDRAIENT AUX LÉGISLATEURS DE L'ÉTAT ET AUX MILITANTS LOCAUX LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE, PRÉVUE VENDREDI À 12 H (HE) AU SIÈGE DE L'USW 7-1, 2045 SCHRAGE AVENUE À WHITING

* PRÉCISE QUE LE SÉNATEUR D'ÉTAT RODNEY POL ET LE DÉPUTÉ D'ÉTAT CHUCK MOSELEY SE JOINDRONT À L'USW 7-1, AINSI QU'À DES DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES, POUR PRÉSENTER EN DÉTAIL UN PROJET DE LOI QUI PERMETTRAIT IMMÉDIATEMENT AUX TRAVAILLEURS MIS EN LOCK-OUT PAR LEURS EMPLOYEURS D'AVOIR DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

* PRÉCISE QU'UNE AUDIENCE EST PRÉVUE LE 16 OCTOBRE CONCERNANT LES RECOURS INTENTÉS PAR BRITISH PETROLEUM CONTRE LES SALARIÉS DE LA RAFFINERIE DE WHITING AU TITRE DU CHÔMAGE

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