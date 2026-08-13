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RÉSUMÉ-Selon la NJBPU, le marché de capacité de PJM n'est plus en mesure de fournir une alimentation électrique fiable au coût le plus bas possible
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 21:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

COMMISSION DES SERVICES PUBLICS DU NEW JERSEY (NJBPU):

* PUBLIE UNE ÉTUDE APPROFONDIE QUI CONCLUT QUE LE MARCHÉ DE CAPACITÉ GÉRÉ PAR L'OPÉRATEUR RÉGIONAL DE RÉSEAU PJM INTERCONNECTION (PJM) N'EST PLUS EN MESURE DE FOURNIR UNE ÉLECTRICITÉ FIABLE AU COÛT LE PLUS BAS POSSIBLE

* IL EST INDICÉ QUE DES RÉFORMES SONT NÉCESSAIRES POUR L’AMÉLIORER

* LE RAPPORT, INTITULÉ “AN INVESTIGATION OF PJM’S CAPACITY MARKET” (ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ DE CAPACITÉ DE PJM), INTERVIENT ALORS QUE LES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ DU NEW JERSEY ONT GRIMPÉ D’ENVIRON 20% L’ANNÉE DERNIÈRE, EN GRANDE PARTIE EN RAISON DE LA HAUSSE DES COÛTS SUR LE MARCHÉ DE CAPACITÉ DE PJM

* INDIQUE QUE CE RAPPORT SOUTIENT LE PROGRAMME DE MIKIE SHERRILL, GOUVERNEURE DU NEW JERSEY, EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE EN S’ATTAQUANT À LA CAUSE PROFONDE DES RÉCENTES HAUSSES DES FACTURES

* IL INDIQUE QUE LES FRAIS DE CAPACITÉ REPRÉSENTENT 15 À 20% DE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ D'UN CLIENT TYPIQUE, CE QUI EN FAIT LA PRINCIPALE COMPOSANTE DE COÛT QUE LA NJBPU NE PEUT NI FIXER, NI RÉGLEMENTER, NI MODIFIER DIRECTEMENT

* ELLE AFFIRME QUE LES RÉFORMES RECOMMANDÉES VISENT À FAIRE EN SORTE QUE LES CENTRES DE DONNÉES PAYENT UNE PART ÉQUITABLE DANS LA RÉGION PJM COUVRANT 13 ÉTATS, TOUT EN MODERNISANT LES MARCHÉS DU PJM AFIN DE MIEUX REFLÉTER LES CONDITIONS RÉELLES ET DE PROTÉGER LES CONSOMMATEURS CONTRE LA VOLATILITÉ DES PRIX

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