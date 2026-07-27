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RÉSUMÉ-Phillips 66 signale un incident de production à son usine de Sweeny, au Texas
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 04:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N :

* ANNONCE QU'UNE UNITÉ 26.2 A SUBI UN DÉRÈGLEMENT DE PROCÉDÉ AYANT ENTRAÎNÉ UN BRÛLAGE À LA TORCHE À LA RAFFINERIE ET AU COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE DE SWEENY, AU TEXAS

SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ: 277 000 BARILS PAR JOUR

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