RÉSUMÉ-Phillips 66 signale un incident de production à son usine de Sweeny, au Texas

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Phillips 66 PSX.N :
* ANNONCE QU'UNE UNITÉ 26.2 A SUBI UN DÉRÈGLEMENT DE PROCÉDÉ AYANT ENTRAÎNÉ UN BRÛLAGE À LA TORCHE À LA RAFFINERIE ET AU COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE DE SWEENY, AU TEXAS
SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ: 277 000 BARILS PAR JOUR
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