RÉSUMÉ-Marathon Galveston Bay : la raffinerie du Texas annonce que la fuite a été maîtrisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
MARATHON PETROLEUM:
* ANNONCE QU'UN CONDENSATEUR DE TÊTE DE LA FCCU3 A PRÉSENTÉ UNE FUITE VERS L'ATMOSPHÈRE LE 1er AOÛT À LA RAFFINERIE DE GALVESTON BAY, AU TEXAS
* INFORME QUE LES OPÉRATIONS ONT ADAPTÉ LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ ET ISOLÉ L'ÉCHANGEUR PRÉSENTANT LA FUITE AFIN DE METTRE FIN À CELLE-CI
SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ: 631.000 BARILS PAR JOUR
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