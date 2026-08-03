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RÉSUMÉ-Marathon Galveston Bay : la raffinerie du Texas annonce que la fuite a été maîtrisée
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 02:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MARATHON PETROLEUM:

* ANNONCE QU'UN CONDENSATEUR DE TÊTE DE LA FCCU3 A PRÉSENTÉ UNE FUITE VERS L'ATMOSPHÈRE LE 1er AOÛT À LA RAFFINERIE DE GALVESTON BAY, AU TEXAS

* INFORME QUE LES OPÉRATIONS ONT ADAPTÉ LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ ET ISOLÉ L'ÉCHANGEUR PRÉSENTANT LA FUITE AFIN DE METTRE FIN À CELLE-CI

SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ: 631.000 BARILS PAR JOUR

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