RÉSUMÉ-Les entreprises américaines affichent leur résilience alors même que les risques de guerre avec l'Iran s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arpan Varghese

Les grandes entreprises américaines, de GM GM.N à Coca-Cola KO.N , tentent de rassurer les investisseurs en leur affirmant qu'elles sont capables de faire face aux répercussions financières de la guerre avec l'Iran, alors même que la flambée des coûts du carburant et des emballages menace leurs marges.

Les prix du pétrole ont bondi depuis le début du conflit, faisant grimper les coûts des intrants dans tous les secteurs déjà sous pression en raison des droits de douane américains. Cette hausse oblige les entreprises à envisager des augmentations de prix à un moment où les consommateurs montrent des signes de fatigue.

Une analyse de Reuters portant sur les communiqués des entreprises depuis le début de la guerre a montré que 24 entreprises ont retiré ou revu à la baisse leurs prévisions, 35 ont annoncé des hausses de prix et 35 autres ont mis en garde contre un impact financier.

Pourtant, plusieurs dirigeants se sont montrés confiants mardi, misant sur la couverture, les contrats d'achat préalables, la résilience de la demande ou la capacité à compenser les coûts ailleurs.

Coca-Cola figurait parmi les grandes entreprises à se montrer optimistes, pariant sur la résilience de la demande pour ses sodas. Son directeur financier, John Murphy, a déclaré que l'entreprise, à l'instar de PepsiCo , avait négocié des prix plus bas avant le début de la crise actuelle.

Le géant des boissons reste toutefois exposé à la hausse des coûts d'emballage en plastique et en aluminium pour certains produits finis. M. Murphy a déclaré que la société « travaillait d'arrache-pied avec ses partenaires embouteilleurs pour faire face aux implications de la situation ... au Moyen-Orient ».

Une partie de cet optimisme s'est répercutée sur Wall Street. Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance des bénéfices du S&P 500 pour le premier trimestre, les portant à 16,1 % au 24 avril contre 14,3 % le 27 février, avant le début de la guerre, même si cette hausse est principalement due aux prévisions optimistes des entreprises technologiques et énergétiques, selon les données de LSEG.

“La saison des résultats a été exceptionnellement solide,” a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation, soulignant que les signaux optimistes émis par les directeurs financiers et les directeurs généraux étaient nécessaires.

“S'ils ne se montrent pas aussi optimistes et commencent à évoquer la hausse des coûts énergétiques, la guerre avec l'Iran ou tout autre sujet, le marché est d'humeur maussade et se trouve à un niveau où ces actions pourraient être sévèrement sanctionnées.” .N

Certaines entreprises, comme United Parcel Service

UPS.N , ont adopté une position plus prudente, réitérant leur objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, mais avertissant également que la flambée des prix du carburant pourrait finir par freiner la demande.

“Nous sommes en début d’année et il y a une guerre au Moyen-Orient. Les prix élevés de l’essence pourraient potentiellement avoir un impact sur la demande vers la fin de l’année,” a déclaré Carol Tome, directrice générale d’UPS.

D'autres, comme le constructeur automobile de Detroit General Motors GM.N , ont fait savoir qu'ils avaient déjà connu cette situation et qu'ils étaient bien placés pour traverser la tempête.

“Nous évoluons clairement dans un environnement très dynamique, ce qui n’est pas inhabituel pour ce secteur,” a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM.

GM a déclaré s'attendre à ce que l'inflation des matières premières, des puces électroniques et des coûts logistiques réduise ses bénéfices annuels de 1,5 à 2 milliards de dollars, soit environ 500 millions de dollars de plus que ce qu'il avait estimé à la fin de l'année dernière, mais a tout de même relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, invoquant la résilience du marché américain et un remboursement de droits de douane attendu.

Procter & Gamble PG.N a fait figure d'exception, du moins en dehors du secteur aérien, puisque le leader mondial des biens de consommation a averti la semaine dernière que la flambée des prix du pétrole allait peser sur ses bénéfices de l'exercice 2027 à hauteur d'environ 1 milliard de dollars.

Les compagnies aériennes restent les plus exposées, les prix du kérosène ayant presque doublé depuis fin février, ce qui place les transporteurs dans une situation difficile, pris entre des coûts en spirale et des billets déjà vendus.

JetBlue Airways JBLU.O prévoit de ralentir ses embauches, de réduire ses capacités et d'augmenter ses tarifs pour amortir le choc après avoir annoncé une perte plus importante au premier trimestre qui menace de faire dérailler son redressement.

Néanmoins, le risque d'une nouvelle érosion des marges et d'une limite à la répercussion des coûts sur les prix pèse lourdement.

“Si les prix de l'énergie continuent d'augmenter, pratiquement tous les secteurs de l'économie seront touchés. Le coût de fabrication des biens augmente, ce qui entraîne une hausse de l'inflation répercutée sur le consommateur, et donc un affaiblissement de la consommation,” a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

“En d’autres termes, (les consommateurs) réduisent leurs dépenses.”