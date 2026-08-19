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RÉSUMÉ-La raffinerie PBF de Torrance signale un allumage planifié de la torche
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 04:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PBF ENERGY:

* ANNONCE UNE SÉANCE DE TORCHAGE PRÉVUE DU 19 AU 21 AOÛT À LA RAFFINERIE DE TORRANCE, EN CALIFORNIE

SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DU SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT CAPACITÉ: 160.000 BARILS PAR JOUR

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