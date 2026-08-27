 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 27 août
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 07:03
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O versera jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et limitera strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants.

- Barret Zoph, cofondateur de la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle Thinking Machines Lab, va rejoindre Google DeepMind, une filiale d’ GOOGL.O appartenant à Alphabet.

- Google GOOGL.O retire de Google DeepMind, le laboratoire de recherche qui développe ses modèles d’IA de pointe, une équipe chargée d’étudier les risques et l’impact sociétal de l’intelligence artificielle, selon un e-mail interne consulté par le Journal.

- La visite surprise à Moscou cette semaine du directeur de la CIA, John Ratcliffe, visait à adresser un avertissement à la Russie afin qu’elle ne s’en prenne pas aux pays de l’OTAN, selon des sources informées de cette visite.

- Victory Capital VCTR.O a annoncé son intention d'acquérir la société privée First Eagle Investments auprès de la société de rachat Genstar Capital, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de son objectif de gestion de 1 000 milliards de dollars d'actifs.

- Vanguard Group a annoncé son intention d’acquérir la plateforme fintech Altruist, ce qui permettra au gestionnaire d’actifs d’accéder plus facilement à des conseillers financiers indépendants et d’étendre ses capacités en matière de gestion de patrimoine.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,0000 USD NASDAQ -1,43%
META PLATFORMS
576,1400 USD NASDAQ +1,07%
VICTORY CP HLG-A
120,6400 USD NASDAQ +4,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
    Wall Street en léger repli, attentisme avant Nvidia
    information fournie par Reuters 27.08.2026 07:16 

    par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant La Bourse de ‌New York a fini en légère baisse mercredi, après la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis plus élevées qu'anticipé ​et alors que les investisseurs ont privilégié l'attentisme en amont ... Lire la suite

  • Des artisanes du Cachemire tissent des tapis en soie dans une usine à Srinagar, le 6 mai 2026 ( AFP / Tauseef MUSTAFA )
    Inde: les ventes des célèbres tapis du Cachemire s'effilochent
    information fournie par AFP 27.08.2026 07:13 

    Pendant des siècles, ils ont orné les cours impériales, les musées et les plus belles demeures du monde. Mais les ventes des célèbres tapis du Cachemire indien n'en finissent plus aujourd'hui de s'effilocher. Qu'ils soient en laine de mouton ou en soie, leurs fils ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 27.08.2026 06:30 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * STELLANTIS ... Lire la suite

  • L'artiste japonaise Yayoi Kusama salue lors d’une séance photo pendant la préouverture presse de son exposition intitulée "Mon âme éternelle" au National Art Center de Tokyo, le 21 février 2017 ( AFP / TOSHIFUMI KITAMURA )
    L'artiste avant-gardiste japonaise Yayoi Kusama est morte à 97 ans
    information fournie par AFP 27.08.2026 06:28 

    La Japonaise Yayoi Kusama, l'une des artistes contemporaines les plus célèbres au monde, est morte à l'âge de 97 ans, a annoncé jeudi sa société, suscitant une vague d'hommages de la part de ses admirateurs à travers le monde. L'artiste d'avant-garde connue comme ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,43 -0,03%
Or
4 620,65 +0,59%
CAC 40
8 462,39 +0,27%
EUR/USD SPOT
1,16554 +0,03%
TOTALENERGIES
75,28 -0,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank