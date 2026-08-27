RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 27 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O versera jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et limitera strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants.

- Barret Zoph, cofondateur de la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle Thinking Machines Lab, va rejoindre Google DeepMind, une filiale d’ GOOGL.O appartenant à Alphabet.

- Google GOOGL.O retire de Google DeepMind, le laboratoire de recherche qui développe ses modèles d’IA de pointe, une équipe chargée d’étudier les risques et l’impact sociétal de l’intelligence artificielle, selon un e-mail interne consulté par le Journal.

- La visite surprise à Moscou cette semaine du directeur de la CIA, John Ratcliffe, visait à adresser un avertissement à la Russie afin qu’elle ne s’en prenne pas aux pays de l’OTAN, selon des sources informées de cette visite.

- Victory Capital VCTR.O a annoncé son intention d'acquérir la société privée First Eagle Investments auprès de la société de rachat Genstar Capital, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de son objectif de gestion de 1 000 milliards de dollars d'actifs.

- Vanguard Group a annoncé son intention d’acquérir la plateforme fintech Altruist, ce qui permettra au gestionnaire d’actifs d’accéder plus facilement à des conseillers financiers indépendants et d’étendre ses capacités en matière de gestion de patrimoine.