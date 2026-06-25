RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 25 juin

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président Donald Trump a déclaré avoir demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur les compagnies pétrolières qui ne baissent pas les prix de l’essence à la pompe conformément à la baisse des coûts du brut, accusant ces entreprises de « surfacturer » les clients.

- Le Pentagone a attribué à Lockheed Martin LMT.N un contrat d’une valeur pouvant atteindre 35 milliards de dollars portant sur des intercepteurs THAAD destinés à reconstituer les stocks américains après la guerre avec l’Iran.

- Le géant des puces mémoire SK Hynix 000660.KS prévoit de lever plus de 29 milliards de dollars grâce à une introduction au Nasdaq afin de financer son expansion dans le contexte de l’essor des puces d’IA.

- Qualcomm QCOM.O a accepté d'acquérir la société de logiciels d'IA Modular pour environ 3,9 milliards de dollars afin de rendre l'intelligence artificielle plus rapide et moins coûteuse.

- LVMH LVMH.PA a nié toute implication dans un litige intenté par Nicolas Puech, l’héritier d’Hermès HRMS.PA , concernant la disparition de sa fortune, affirmant être impliqué à tort dans une affaire judiciaire portant sur une prétendue mauvaise gestion de la part de l’ancien gestionnaire de fortune de M. Puech, Éric Freymond.

- Le géant de l’entreposage Prologis PLD.N a lancé une offre publique d’achat de 16,6 milliards de dollars sur son homologue britannique Segro SGRO.L , que ce dernier a rejetée à l’unanimité.