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GB-Le gouvernement annonce un plan de financement dans l'automobile 'verte'
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 01:25
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PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau de signalisation pour les voitures est accroché à un lampadaire près d'une station de recharge pour véhicules électriques à Manchester.

PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau de signalisation pour les voitures est accroché à un lampadaire près d'une station de recharge pour véhicules électriques à Manchester.

Le ‌gouvernement britannique a annoncé lundi un plan de ​financement de près de 130 millions de livres sterling (175 millions de dollars) dans des technologies pour ​des véhicules à zéro émission, dont près de 65 millions ​proviennent de fonds publics, tandis ⁠que le reste est apporté par le ‌secteur privé.

• Près de 50 millions de livres sterling de financement public ont ​été accordés ‌à des constructeurs automobiles et à des ⁠partenaires de recherche pour développer et déployer à grande échelle des technologies de véhicules zéro émission.

• ⁠17 millions ‌de livres supplémentaires ont été injectés ⁠dans neuf projets de mobilité connectée et ‌automatisée, portant notamment sur des technologies telles ⁠que les capteurs, les systèmes de ⁠freinage électronique et ‌la simulation par intelligence artificielle.

• "Nous sommes déterminés à ​faire en sorte ‌que la prochaine génération de véhicules soit conçue et construite ici", ​a déclaré le ministre britannique de l’Industrie, Blair McDougall, dans un communiqué.

• La ⁠Grande-Bretagne s’est engagée à mettre fin à la vente de voitures neuves fonctionnant exclusivement à l’essence ou au diesel à partir de 2030, toutes les voitures neuves devant être à zéro émission ​d’ici 2035.

(William James)

Automobile / Equipementiers
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1 commentaire

  • 08:47

    En même temps ils travaillent sur des taxes spécifiques, comme la France d ailleurs, dont des taxes au km, pour les véhicules électriques. Le mensonge su zéro émissions est terrible. Les véhicules électriques étant beaucoup plus lourds ce sont des gros pollueurs en réalité (freinage, usure des pneus, etc)

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