GB-Le gouvernement annonce un plan de financement dans l'automobile 'verte'

PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau de signalisation pour les voitures est accroché à un lampadaire près d'une station de recharge pour véhicules électriques à Manchester.

Le ‌gouvernement britannique a annoncé lundi un plan de ​financement de près de 130 millions de livres sterling (175 millions de dollars) dans des technologies pour ​des véhicules à zéro émission, dont près de 65 millions ​proviennent de fonds publics, tandis ⁠que le reste est apporté par le ‌secteur privé.

• Près de 50 millions de livres sterling de financement public ont ​été accordés ‌à des constructeurs automobiles et à des ⁠partenaires de recherche pour développer et déployer à grande échelle des technologies de véhicules zéro émission.

• ⁠17 millions ‌de livres supplémentaires ont été injectés ⁠dans neuf projets de mobilité connectée et ‌automatisée, portant notamment sur des technologies telles ⁠que les capteurs, les systèmes de ⁠freinage électronique et ‌la simulation par intelligence artificielle.

• "Nous sommes déterminés à ​faire en sorte ‌que la prochaine génération de véhicules soit conçue et construite ici", ​a déclaré le ministre britannique de l’Industrie, Blair McDougall, dans un communiqué.

• La ⁠Grande-Bretagne s’est engagée à mettre fin à la vente de voitures neuves fonctionnant exclusivement à l’essence ou au diesel à partir de 2030, toutes les voitures neuves devant être à zéro émission ​d’ici 2035.

(William James)