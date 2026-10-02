 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 2 octobre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 06:53

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La division Raytheon de RTX a remporté un contrat pluriannuel d'une valeur pouvant atteindre 24,4 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Standard Missile-6 destinés à la Marine américaine, alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer ses stocks de munitions épuisés par les conflits au Moyen-Orient.

- OpenAI a licencié trois chercheurs pour faute présumée , notamment pour avoir partagé des informations confidentielles de l’entreprise avec une organisation tierce spécialisée dans la sécurité de l’IA.

- ON Semiconductor ON.O va acquérir Synaptics SYNA.O en espèces plutôt qu’en actions dans le cadre d’une transaction revue à la baisse.

- Le directeur général de Paramount PSKY.O , David Ellison, a demandé au directeur général de CNN, Mark Thompson , de conserver son poste une fois que Paramount aura finalisé l’acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O .

- Authentic Brands Group a manifesté son intérêt pour le rachat de Mattel MAT.O et négocie actuellement une offre qui pourrait valoriser le fabricant de jouets à 6 milliards de dollars, voire plus.

- Disney DIS.N prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles, qui devrait entraîner des centaines de licenciements et des regroupements de divisions.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MATTEL
15,2700 USD NASDAQ +1,53%
ON SEMICONDUCTOR
84,8900 USD NASDAQ +6,01%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,5000 USD NASDAQ +1,71%
RTX
184,710 USD NYSE -0,17%
SYNAPTICS
121,1000 USD NASDAQ +14,08%
WALT DISNEY
102,195 USD NYSE +0,82%
WARNER BROS RG-A
30,9400 USD NASDAQ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank