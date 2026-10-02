RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 2 octobre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La division Raytheon de RTX a remporté un contrat pluriannuel d'une valeur pouvant atteindre 24,4 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Standard Missile-6 destinés à la Marine américaine, alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer ses stocks de munitions épuisés par les conflits au Moyen-Orient.

- OpenAI a licencié trois chercheurs pour faute présumée , notamment pour avoir partagé des informations confidentielles de l’entreprise avec une organisation tierce spécialisée dans la sécurité de l’IA.

- ON Semiconductor ON.O va acquérir Synaptics SYNA.O en espèces plutôt qu’en actions dans le cadre d’une transaction revue à la baisse.

- Le directeur général de Paramount PSKY.O , David Ellison, a demandé au directeur général de CNN, Mark Thompson , de conserver son poste une fois que Paramount aura finalisé l’acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O .

- Authentic Brands Group a manifesté son intérêt pour le rachat de Mattel MAT.O et négocie actuellement une offre qui pourrait valoriser le fabricant de jouets à 6 milliards de dollars, voire plus.

- Disney DIS.N prévoit une restructuration de ses activités télévisuelles, qui devrait entraîner des centaines de licenciements et des regroupements de divisions.