RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 11 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les États-Unis ont lancé mercredi une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, visant des sites de défense aérienne et des stations radar près du détroit d'Ormuz, sur ordre du président Donald Trump.

- OpenAI envisage de baisser les prix de ses services d'IA pour concurrencer son concurrent Anthropic, les modifications éventuelles de la tarification des jetons étant toujours en discussion.

- Le ministère de la Justice a adressé des assignations à comparaître à plusieurs grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , afin de déterminer si elles ont indûment clôturé des comptes clients pour des raisons politiques.

- L'UAW a déclaré être parvenue à un accord provisoire avec Dauch Corp DCH.N pour mettre fin à une grève de 10 jours menée par les travailleurs d'une usine du Michigan produisant des essieux pour les camions General Motors GM.N .

- Le Canada a proposé d'interdire aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux, avec des dérogations possibles si des entreprises telles que Meta META.O et Snapchat SNAP.N respectent les exigences de sécurité.

- Le président américain Donald Trump a appelé le Congrès à adopter une prolongation à court terme du programme fédéral de surveillance prévu à l'article 702, alors que les législateurs s'inquiètent de son choix pour le poste de directeur par intérim des services de renseignement.