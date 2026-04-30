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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 30 avril
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* L'UE en pourparlers avec le Hongrois Péter Magyar pour trouver une solution au gel des fonds

* La Banque d'Angleterre en désaccord avec la FCA au sujet des fonds propres des sociétés de trading

* AstraZeneca relance son investissement à Cambridge après que le Royaume-Uni a accepté de payer plus cher ses médicaments

* DCC examine l'offre publique d'achat de KKR et Energy Capital

Aperçu

* L'Union européenne négocie avec Péter Magyar, le futur Premier ministre hongrois, une solution pour maintenir une partie des 10 milliards d'euros (11,66 milliards de dollars) de fonds de relance liés à la pandémie de Covid-19 gelés disponibles au-delà de la date limite fixée au mois d'août.

* La Banque d'Angleterre a fait part de ses inquiétudes concernant les projets de l'Autorité de conduite financière visant à réduire les exigences de fonds propres des sociétés de trading spécialisées telles que Citadel Securities, Jane Street et Hudson River Trading.

* AstraZeneca AZN.L va reprendre l'expansion de ses activités de recherche et développement à Cambridge, et investirait 300 millions de livres sterling (403,74 millions de dollars) pour achever le bâtiment Rosalind Franklin dont la construction avait été suspendue l'année dernière.

* Le distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L a déclaré qu'il examinait une proposition de rachat en numéraire émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR KKR.N .

(1 $ = 0,8574 euro)

(1 $ = 0,7431 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 951,000 GBX LSE +1,89%
DCC
5 570,000 GBX LSE -5,27%
KKR & CO
104,140 USD NYSE +2,68%
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