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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 29 mai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 04:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Disney affirme que le régulateur américain cherche à « museler la liberté d'expression » avec la révision des licences

* Anthropic conclut un accord de financement de 65 milliards de dollars, dépassant ainsi la valorisation d'OpenAI

* Le directeur général de Chevron prévient que les prix du pétrole vont bondir cet été en raison de la baisse des stocks

* Amazon supprime son classement IA pour empêcher ses employés de courir après les scores d'utilisation

Vue d'ensemble

* Disney DIS.N a accusé la Commission fédérale des communications (FCC) d’utiliser une procédure de révision des licences sans précédent pour intimider les diffuseurs et faire taire les « voix éditoriales indésirables », alors que l’entreprise adopte une posture plus conflictuelle envers l’administration Trump.

* Anthropic a levé 65 milliards de dollars lors d’un tour de table qui va presque tripler la valorisation de la start-up et lui permettre de dépasser son grand concurrent OpenAI en tant que laboratoire d’IA le plus valorisé.

* Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a averti que les prix du pétrole devraient augmenter au cours des deux prochains mois, les stocks de brut continuant de baisser en raison de la guerre en Iran.

* Amazon AMZN.O a supprimé un classement interne qui suivait l'utilisation des outils d'IA par les employés, après que ceux-ci aient tenté d'améliorer leurs scores en se livrant à des activités inutiles qui augmentaient les coûts informatiques de l'entreprise.

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