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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 2 juillet
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 04:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Google condamné à verser 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de dommages-intérêts à Klarna pour violation des règles de la concurrence

* Getty abandonne le projet de fusion avec Shutterstock, d'une valeur de 3,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), suite à une décision de l'autorité de régulation britannique

* KNDS reporte son introduction en bourse après le refus des investisseurs face à une valorisation supérieure à 12 milliards d'euros

* Lloyds abandonne la marque Halifax

* TG Jones obtient l'autorisation du tribunal de fermer jusqu'à 150 magasins

Aperçu

* Google GOOGL.O a été condamné à verser près de 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de dommages-intérêts à Klarna pour perte de chiffre d’affaires sur le site de comparaison de prix PriceRunner de la fintech, après qu’un tribunal suédois a estimé que le moteur de recherche avait favorisé son propre service de comparaison.

* Getty Images GETY.N a annoncé avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence de céder l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'autorisation.

* Le groupe franco-allemand de défense KNDS a suspendu ses projets d’introduction en bourse jusqu’à ce que les conditions de marché s’améliorent, a-t-il indiqué, mettant ainsi en veilleuse ce qui aurait été l’une des plus importantes introductions en bourse du secteur de la défense en Europe ces dernières années.

* Lloyds Banking Group LLOY.L abandonne la marque Halifax, vieille de 173 ans, qui a longtemps été un pilier des rues commerçantes britanniques.

* TG Jones, l’ancienne branche de WHSmith dédiée aux magasins de centre-ville, va fermer plus d’un quart de ses points de vente après qu’un tribunal londonien a approuvé un plan de restructuration visant à empêcher cette chaîne vieille de 234 ans de tomber sous administration judiciaire.

Fusions / Acquisitions

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