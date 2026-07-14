RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Le directeur général de Volkswagen confirme son projet de supprimer 50 000 emplois supplémentaires

* De Beers suspend la production d'une mine de diamants en Afrique du Sud, les faibles cours pesant sur les ventes

* Nippon Paint propose 7,5 milliards d’euros pour une filiale d’Akzo afin de faire obstacle à l’opération de son concurrent

* Mastercard étudie la cession de Vocalink, sa filiale britannique spécialisée dans les paiements

APERÇU

* Oliver Blume, directeur général de Volkswagen VOWG.DE , a confirmé dans une note interne son intention de supprimer 50 000 emplois supplémentaires , , soulignant ainsi sa détermination à réduire les coûts malgré l'opposition du conseil de surveillance du constructeur automobile.

* De Beers suspend la production de la plus grande mine de diamants d’Afrique du Sud, alors que la morosité persistante du marché des pierres précieuses pèse sur la société que le géant minier Anglo American AAL.L tente de vendre.

* La société japonaise Nippon Paint 4612.T a proposé 7,5 milliards d’euros (8,54 milliards de dollars) pour acquérir l’activité de revêtements décoratifs de son rival néerlandais AkzoNobel AKZO.AS , qui comprend la marque Dulux, dans un nouvel effort pour s’immiscer dans une méga-fusion du secteur.

* Mastercard MA.N étudie la vente d’une participation majoritaire dans Vocalink, qui gère une grande partie du système de paiement de détail britannique pour le compte des banques britanniques, afin de répondre aux inquiétudes concernant le fait qu’un actif stratégiquement crucial soit détenu par des intérêts américains.

(1 dollar = 0,8782 euro)