RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 27 mai

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** L'ancien ministre libéral Steven Guilbeault démissionnera du caucus du Premier ministre Mark Carney mercredi et prévoit de quitter son poste de député plus tard cet été, selon trois sources libérales.

** Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré que Washington souhaitait réécrire les règles commerciales nord-américaines afin de favoriser les produits fabriqués aux États-Unis, tout en indiquant que le Canada et le Mexique pourraient obtenir des tarifs régionaux plus bas en s'alignant sur les droits de douane américains appliqués aux autres pays.

** Le Canada a contribué à la conclusion d'un accord permettant à la société énergétique publique allemande SEFE d'acheter du gaz naturel liquéfié provenant du terminal Ksi Lisims, dont la construction est prévue en Colombie-Britannique, alors qu'Ottawa cherche à étendre ses exportations au-delà du marché américain.

NATIONAL POST

** Le Canada a dépensé plus de 722 millions de dollars canadiens en soins de santé pour les demandeurs d'asile au cours du dernier exercice financier, y compris des coûts importants liés aux demandeurs d'asile déboutés en attente d'expulsion ou qui y échappent, selon un nouveau rapport budgétaire parlementaire.

** Le nombre croissant de ventes immobilières avortées accentue la pression sur le marché immobilier canadien déjà en perte de vitesse, selon une nouvelle enquête menée auprès de plus de 1 000 agents immobiliers.