RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 7 mai

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Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que son entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle pourrait multiplier son chiffre d'affaires par 80 cette année.

- Des responsables américains ont déclaré que les résidents de trois États faisaient l'objet d'une surveillance pour détecter d'éventuelles infections par le hantavirus après avoir voyagé à bord d'un paquebot néerlandais touché par l'épidémie.

- L'Iran a déclaré qu'il examinait une proposition de paix américaine visant à mettre fin à la guerre, au lendemain de la suspension soudaine par le président Trump d'une nouvelle opération militaire destinée à protéger les navires dans le détroit d'Ormuz, invoquant des « progrès considérables » dans les négociations avec Téhéran.

- JPMorgan Chase JPM.N a proposé un accord à l'amiable plus tôt cette année à un ancien banquier d'affaires avant que celui-ci n'intente récemment un procès pour agression sexuelle et harcèlement, selon des porte-parole de la banque et l'avocat de l'ancien employé.