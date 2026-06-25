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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 25 juin
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Alibaba 9988.HK , l’une des entreprises technologiques chinoises les plus valorisées, a intenté une action en justice contre le ministère américain de la Défense, contestant la décision du Pentagone de la désigner comme une entreprise affiliée à l’armée chinoise.

- L’autorité européenne de régulation de l’aviation a ordonné des inspections de 16 Airbus AIR.PA A380 après la découverte de fissures dans un composant clé de l’aile de certains de ces appareils.

- Norma Yaeger, qui fut l’une des rares femmes courtières en bourse au début des années 1960 et fonda par la suite deux sociétés de courtage, est décédée le 3 juin à Los Angeles, à l’âge de 96 ans.

- Le président Trump a demandé mercredi au Congrès d’approuver 87,6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires cette année pour la guerre contre l’Iran ainsi que pour quelques programmes sans rapport avec celle-ci, une demande formulée alors que les tensions au sein du Parti républicain s’intensifient concernant sa gestion du conflit.

Guerre en Iran

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