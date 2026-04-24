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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 24 avril
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le renforcement rapide des forces du Pentagone au Moyen-Orient met à rude épreuve la préparation militaire des États-Unis en vue d'éventuelles confrontations avec des rivaux tels que la Russie et la Chine, ont déclaré des responsables de l'administration américaine et du Congrès.

- Microsoft MSFT.O a proposé une retraite anticipée à des milliers d'employés de longue date, alors que l'entreprise cherche à réduire ses effectifs tout en augmentant ses investissements dans l'intelligence artificielle.

- Nike NKE.N a annoncé son intention de supprimer environ 1 400 postes au sein de ses activités mondiales.

- Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont approuvé la fusion proposée par la société avec Paramount Skydance PSKY.O , d'un montant de 111 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MICROSOFT
415,7500 USD NASDAQ -3,97%
NIKE -B-
44,765 USD NYSE -2,01%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,2700 USD NASDAQ -4,49%
WARNER BROS RG-A
26,9000 USD NASDAQ -1,57%
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