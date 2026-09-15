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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 15 septembre
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 06:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les États-Unis ont imposé des sanctions supplémentaires à la banque russe VTB VTBR.MM , affirmant que cet établissement avait aidé l’Iran à transférer des avoirs gelés et à maintenir ses échanges commerciaux bilatéraux.

- Le président américain Donald Trump a rejeté les appels lancés par de grands dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle en faveur de mesures de protection plus strictes, qualifiant les préoccupations en matière de sécurité de « canular » susceptible de donner à la Chine un avantage dans la course technologique.

- Une coalition d’États américains et de collectivités locales a intenté lundi une action en justice contre l’administration Trump, contestant une nouvelle politique qui, selon elle, rendrait plus difficile l’obtention d’une carte verte pour les immigrés bénéficiant d’aides publiques.

L'administration Trump intensifie ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans le système de santé américain, en soutenant des projets qui utilisent des agents d'IA pour aider au diagnostic des patients et recommander des traitements.

Guerre en Iran
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