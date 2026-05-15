RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 15 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le partenariat conclu il y a deux ans entre Apple ( AAPL.O ) et OpenAI est devenu tendu, la start-up spécialisée dans l'IA ne parvenant pas à tirer les bénéfices escomptés de son accord avec le fabricant d'iPhone et envisageant d'éventuelles poursuites judiciaires .

- Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Chine accepte d’acheter pour plus de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de produits agricoles américains, alors que le président Donald Trump s’apprête à conclure un sommet de haut niveau à Pékin.

- Les États-Unis et la Chine discuteront des garde-fous en matière d'intelligence artificielle , notamment de la mise en place d'un protocole visant à empêcher les acteurs non étatiques d'accéder à des modèles d'IA puissants, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

- Les autorités sanitaires américaines surveillent actuellement 16 personnes supplémentaires à travers le pays pour détecter des symptômes du hantavirus, dont les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) n'avaient pas fait mention auparavant, a indiqué l'agence