RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 15 juin

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Des responsables américains et iraniens ont déclaré s'être mis d'accord sur un accord-cadre visant à mettre fin à leur guerre, à lever le blocus américain contre l'Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Cet accord préliminaire a fait chuter les cours du pétrole, mais laisse le sort du programme nucléaire iranien en suspens, dans l'attente de nouvelles négociations.

- Le président Trump a déclaré que l'accord qu'il avait conclu avec l'Iran garantirait à terme que le détroit d'Ormuz serait “définitivement libre de tout péage ”, et a affirmé que, malgré les objections du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il avait sauvé Israël de la destruction nucléaire.

- Le directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, a assisté à l'événement de l'Ultimate Fighting Championship à la Maison Blanche après que le ministère de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros par Paramount WBD.O .

- Le sénateur américain Mitch McConnell, ancien chef de la majorité républicaine au Sénat, a été hospitalisé dimanche matin .