 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 27 avril
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 05:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- L'administration fiscale britannique (HM Revenue & Customs) a informé l'industrie pharmaceutique qu'elle suspendrait l'application des factures de TVA pour la fourniture de médicaments gratuits dans le cadre des programmes d'accès anticipé.

The Guardian

- Des chefs d'entreprise britanniques ont appelé le gouvernement à mettre en place un « bazooka commercial » à l'européenne afin de protéger les intérêts économiques de la Grande-Bretagne, en réponse aux dernières menaces tarifaires du président américain Donald Trump.

The Telegraph

- John Lewis a déclaré à son personnel qu'il devait se rendre plus souvent au bureau, alors que l'entreprise se démène pour rester dans la course face à ses concurrents, qui ont abandonné le télétravail.

- Ovo Energy, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie britanniques, est sur le point d'être racheté par son concurrent allemand E.ON EONGn.DE , alors que l'entreprise se démène pour assurer son avenir.

Sky News

- La société britannique de surveillance spatiale Spaceflux bénéficie d'un nouvel apport de fonds alors que la demande de données spatiales souveraines est en hausse.

- L'association professionnelle Finance & Leasing Association prévoit de ne pas contester le plan d'indemnisation de 9 milliards de livres sterling de la FCA concernant le financement automobile.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

E.ON
18,785 EUR XETRA +0,45%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
ORBITAL CORPORAT
0,0820 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
110,98 USD Ice Europ +2,47%
Pétrole WTI
98,74 USD Ice Europ +2,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank