RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 27 avril

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- L'administration fiscale britannique (HM Revenue & Customs) a informé l'industrie pharmaceutique qu'elle suspendrait l'application des factures de TVA pour la fourniture de médicaments gratuits dans le cadre des programmes d'accès anticipé.

The Guardian

- Des chefs d'entreprise britanniques ont appelé le gouvernement à mettre en place un « bazooka commercial » à l'européenne afin de protéger les intérêts économiques de la Grande-Bretagne, en réponse aux dernières menaces tarifaires du président américain Donald Trump.

The Telegraph

- John Lewis a déclaré à son personnel qu'il devait se rendre plus souvent au bureau, alors que l'entreprise se démène pour rester dans la course face à ses concurrents, qui ont abandonné le télétravail.

- Ovo Energy, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie britanniques, est sur le point d'être racheté par son concurrent allemand E.ON EONGn.DE , alors que l'entreprise se démène pour assurer son avenir.

Sky News

- La société britannique de surveillance spatiale Spaceflux bénéficie d'un nouvel apport de fonds alors que la demande de données spatiales souveraines est en hausse.

- L'association professionnelle Finance & Leasing Association prévoit de ne pas contester le plan d'indemnisation de 9 milliards de livres sterling de la FCA concernant le financement automobile.