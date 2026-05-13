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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 13 mai
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 04:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La plus grande chaîne britannique de boulangerie , Greggs GRG.L , a averti que la guerre en Iran pourrait faire grimper ses coûts jusqu'à l'année prochaine, après avoir confirmé une nouvelle vague de hausses de prix.

- La belle-fille de Tony Blair, Suzanne Ashman , a été choisie pour diriger le fonds Sovereign AI du gouvernement, doté de 500 millions de livres sterling (677,10 millions de dollars).

The Guardian

- Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan JPM.N , a averti qu'il pourrait abandonner son projet de construction d'un nouveau siège social de 3 milliards de livres à Londres si le Premier ministre britannique Keir Starmer était remplacé par un nouveau Premier ministre travailliste hostile aux banques.

- Les dirigeants de la BBC renonceront à une augmentation de salaire cette année, a-t-on annoncé au personnel, mais les employés craignent que cette mesure n’aboutisse qu’à une augmentation modeste pour les travailleurs de base et ont été invités à rester réalistes quant à l’issue des négociations syndicales.

The Telegraph

- Paresh Raja est accusé d'avoir utilisé des fonds détournés de la société de crédit britannique en faillite Market Financial Solutions (MFS), qu'il a fondée, pour acheter des dizaines de véhicules de luxe, notamment des Aston Martin, des Ferrari et des Rolls-Royce.

- Le fondateur d’Ovo Energy, Stephen Fitzpatrick , devrait percevoir environ 300 millions de livres sterling suite à l’acquisition par Eon de l’activité de vente au détail de l’entreprise.

Sky News

- L'assureur Just Group , détenu par Brookfield, va supprimer des centaines d'emplois quelques semaines après la conclusion de l'accord.

- Charterhouse Capital Partners travaille avec des conseillers sur un projet de cession d'une participation minoritaire dans le cabinet de conseil en retraite Lane Clark & Peacock (LCP), un acteur majeur dans les services actuariels et le conseil à la clientèle.

(1 $ = 0,7384 livres)

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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