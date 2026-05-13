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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE FOUG.PA a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 0,6% sur un an, à 5,65 milliards d'euros, l'activité soutenue du groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe ayant permis de compenser un repli dans d'autres régions.

* EUTELSAT ETL.PA - L'opérateur européen de satellites a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre globalement conforme aux attentes du marché, la croissance de son activité internet en orbite terrestre basse ayant contribué à compenser la faiblesse persistante de la vidéo.

* COFACE COFA.PA a fait état mardi d'un résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien que supérieur aux attentes, citant les droits de douanes américains et le conflit au Moyen-Orient.

* ALSTOM ALSO.PA , VALLOUREC VLLP.PA , SIEMENS SIEGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , PORSCHE PSHG_p.DE , RWE RWEG.DE , TUI

TUI1n.DE , MERCK KGAA MRCG.DE , ABN AMRO ABNd.AS , MUNICH RE

MUVGn.DE et HAPAG-LLOYD HLAG.DE figurent parmi les principales sociétés européennes dont les résultats trimestriels sont attendus ce mercredi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ABN AMRO DR
29,240 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ALLIANZ
368,200 EUR XETRA -0,94%
ALSTOM
16,830 EUR Euronext Paris -2,26%
COFACE
15,870 EUR Euronext Paris -0,56%
EIFFAGE
135,650 EUR Euronext Paris -2,20%
EUTELSAT
2,907 EUR Euronext Paris +3,09%
HAPAG-LLOYD
116,800 EUR XETRA 0,00%
MERCK
113,000 EUR XETRA +0,09%
MUENCHENER RUECKV
468,900 EUR XETRA -6,09%
PORSCHE AUTO HLDG SE
32,010 EUR XETRA -0,03%
RWE
58,220 EUR XETRA -2,25%
SIEMENS
264,600 EUR XETRA -1,51%
TUI
6,386 EUR XETRA -2,77%
VALLOUREC
24,0000 EUR Euronext Paris -2,00%
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