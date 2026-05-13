* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EIFFAGE FOUG.PA a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 0,6% sur un an, à 5,65 milliards d'euros, l'activité soutenue du groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe ayant permis de compenser un repli dans d'autres régions.
* EUTELSAT ETL.PA - L'opérateur européen de satellites a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre globalement conforme aux attentes du marché, la croissance de son activité internet en orbite terrestre basse ayant contribué à compenser la faiblesse persistante de la vidéo.
* COFACE COFA.PA a fait état mardi d'un résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien que supérieur aux attentes, citant les droits de douanes américains et le conflit au Moyen-Orient.
* ALSTOM ALSO.PA , VALLOUREC VLLP.PA , SIEMENS SIEGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , PORSCHE PSHG_p.DE , RWE RWEG.DE , TUI
TUI1n.DE , MERCK KGAA MRCG.DE , ABN AMRO ABNd.AS , MUNICH RE
MUVGn.DE et HAPAG-LLOYD HLAG.DE figurent parmi les principales sociétés européennes dont les résultats trimestriels sont attendus ce mercredi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9
(Rédigé par Claude Chendjou)
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