Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EIFFAGE FOUG.PA a enregistré mardi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 0,6% sur un an, à 5,65 milliards d'euros, l'activité soutenue du groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes en Europe ayant permis de compenser un repli dans d'autres régions.

* EUTELSAT ETL.PA - L'opérateur européen de satellites a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre globalement conforme aux attentes du marché, la croissance de son activité internet en orbite terrestre basse ayant contribué à compenser la faiblesse persistante de la vidéo.

* COFACE COFA.PA a fait état mardi d'un résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien que supérieur aux attentes, citant les droits de douanes américains et le conflit au Moyen-Orient.

* ALSTOM ALSO.PA , VALLOUREC VLLP.PA , SIEMENS SIEGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , PORSCHE PSHG_p.DE , RWE RWEG.DE , TUI

TUI1n.DE , MERCK KGAA MRCG.DE , ABN AMRO ABNd.AS , MUNICH RE

MUVGn.DE et HAPAG-LLOYD HLAG.DE figurent parmi les principales sociétés européennes dont les résultats trimestriels sont attendus ce mercredi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9

(Rédigé par Claude Chendjou)