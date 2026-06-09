RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 9 juin

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'Iran et Israël ont mis fin lundi à des échanges de tirs après des heures d'attaques transfrontalières, mais ont laissé entendre que de nouvelles frappes étaient possibles.

- Lundi, le Pentagone a ajouté une vingtaine d'entreprises chinoises, dont Alibaba Group 9988.HK et Baidu

9888.HK , à une liste de sociétés qui, selon lui, soutiennent l'armée de Pékin.

- OpenAI a déclaré avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse auprès des autorités réglementaires américaines, ouvrant la voie à une cotation potentielle dès cet automne, bien que la date n'ait pas encore été fixée.

- Perrigo PRGO.N a annoncé que son directeur général, Patrick Lockwood-Taylor, avait démissionné après que le conseil d'administration eut estimé que sa conduite personnelle enfreignait le code de conduite de l'entreprise; le directeur Albert Manzone a été nommé président-directeur général par intérim.

- Un juge fédéral a annulé lundi les frais de 100 000 dollars imposés par l'administration Trump aux nouveaux demandeurs de visa H-1B, jugeant cette taxe illégale.

- Apple AAPL.O a dévoilé lundi une nouvelle version IA de son assistant vocal Siri, développée avec la technologie de Google, alors que le fabricant de l'iPhone cherche à renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.