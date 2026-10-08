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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 8 octobre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 06:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Oracle ORCL.N , Broadcom AVGO.O et SpaceX SPCX.O cherchent à obtenir d’importants accords de financement pour du matériel d’IA, avec Apollo APO.N , Blackstone BX.N et Goldman Sachs GS.N parmi les prêteurs qui discutent de transactions pouvant potentiellement atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars chacune.

- Trois anciens employés d’OpenAI ont appelé l’entreprise à collaborer avec des auditeurs de sécurité externes et à préserver sa capacité à surveiller des modèles d’IA de plus en plus sophistiqués, alors qu’elle s’efforce de déterminer la meilleure façon de gérer les nouveaux risques liés à sa technologie.

- La société de cryptomonnaies Ripple s’implante à Wall Street en proposant des financements par swaps à des fonds négociés en bourse à effet de levier, s’introduisant ainsi dans un secteur lucratif traditionnellement dominé par les grandes banques.

- Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré que son parti chercherait à annuler les coupes budgétaires dans les dépenses de santé et à contester les politiques du président Donald Trump en matière de droits de douane et d’Iran si les démocrates remportaient le contrôle de la Chambre.

- La nouvelle directrice du CDC, Erica Schwartz, a déclaré vouloir réduire le paternalisme au sein de l’agence américaine de santé publique, expliquer plus clairement ses recommandations et être plus à l’écoute des préoccupations des Américains.

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Devises
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