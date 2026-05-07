RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 7 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Washington et Pékin envisagent d'organiser des discussions officielles sur l'intelligence artificielle lors d'un prochain sommet entre le président Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping.

- Les diplomates américains ont été mis en garde contre l'utilisation d'informations confidentielles pour parier sur des sites de jeux d'argent, alors que les paris sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran suscitent un afflux de fonds.

- Les conseillers du président américain Donald Trump s’inquiètent de plus en plus que les républicains ne paient un prix politique pour la hausse des coûts du carburant résultant de la guerre en Iran.

- Le directeur général de Kraft Heinz KHC.O , Steve Cahillane, met l'accent sur la valeur alors qu'il s'efforce de relancer l'activité, en baissant les prix des articles devenus trop chers, en renforçant les promotions et en proposant des formats plus petits à des prix plus bas.