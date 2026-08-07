RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 7 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Nielsen Holdings a accepté de racheter DoubleVerify

DV.N dans le cadre d'une opération dont la valeur d'entreprise s'élève à environ 2,15 milliards de dollars.

- La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a accepté une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) émanant d’Apollo Global Management APO.N

- Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips COP.N , prend sa retraite et sera remplacé par Andy O’Brien, directeur financier.

- Suncor Energy SU.TO a nommé Peter Zebedee au poste de directeur général et s’est séparée de son directeur financier, Troy Little.

- L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a ordonné l’inspection des Boeing BA.N 737 Max afin de détecter d’éventuelles fissures sur un composant susceptible de compromettre l’intégrité structurelle des appareils.

-Un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta META.O à verser plus de 900 millions de dollars après qu’un jury a estimé que l’entreprise n’avait pas protégé les jeunes.