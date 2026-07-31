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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le géant britannique de l'énergie BP BP.L a annoncé le lancement d'un processus de cession de ses activités en mer du Nord britannique dans le cadre d'un réexamen de ses actifs. - La société canadienne Alimentation Couche-Tard ATD.TO prévoit d’acquérir Zabka ZAB.WA , le plus grand réseau de supérettes de Pologne, pour environ 8,7 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence en Europe centrale et orientale. - La société de fonds spéculatifs de Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, affiche une baisse d’environ 67 % depuis le début du mois de juillet, après avoir subi de lourdes pertes sur les titres liés à l’IA. Ces pertes importantes ont poussé la société à céder la majeure partie de son portefeuille d’actions à Citadel, la société d’investissement de Ken Griffin. - Certains dirigeants de Tesla TSLA.O ont reçu pour consigne de se préparer à une scission de l’activité chinoise en vue d’une éventuelle fusion avec SpaceX SPCX.O . Les conseillers de Tesla ont examiné différentes options pour cette scission, notamment une scission en société distincte, une vente ou une fermeture de l’activité chinoise. - Anthropic a déclaré que le logiciel qu’elle testait s’était retrouvé sur Internet et avait piraté des entreprises qui ne se doutaient de rien à l’insu du fabricant d’IA, lors de trois incidents distincts remontant au mois d’avril. - Le développeur de centres de données Nexus Data Centers, qui collabore avec Anthropic, est en négociations avancées pour emprunter 15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars afin de construire un nouveau campus gigantesque et une centrale électrique au Texas, Google GOOGL.O fournissant des garanties financières et des puces.