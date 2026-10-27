RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 27 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Bank of America BAC.N , Blackstone BX.N , Citi C.N et Morgan Stanley MS.N vont accorder un financement de 63 milliards de dollars pour l'acquisition des puces d'IA et des équipements réseau de Broadcom AVGO.O destinés à Anthropic, dans le cadre de l'une des plus importantes opérations de financement par emprunt liées au développement de l'IA.

- DoorDash DASH.O est en négociations avancées en vue d’acquérir son concurrent Instacart CART.O dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la plateforme de livraison de courses à environ 17 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

- Les fondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, étudient la possibilité d'une opération visant à séparer leur marque de son propriétaire actuel.

- Surgery Partners SGRY.O a annoncé qu’elle serait rachetée par HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait bondir son cours de 46 %.

- Une cour d’appel fédérale a rejeté lundi une demande de l’administration Trump visant à obliger immédiatement la Californie à mettre de côté les bulletins de vote par correspondance reçus de 20 000 personnes qui, selon le gouvernement fédéral, pourraient ne pas être des citoyens américains.